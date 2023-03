Plus d’un million $ pour le transport collectif

Développement du transport collectif

Plus d’un million $ pour développer l’offre de transport collectif interurbain dans Bertrand

La députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, a annoncé un investissement de 1 050 000 $ dans Bertrand, plus spécifiquement à la MRC des Pays-d’en-Haut, afin d’augmenter l’offre de services de transport collectif interurbain, et ainsi contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Entre 2022 et 2025, c’est plus de 1,2 G$ que le gouvernement rend disponible afin que les municipalités, les municipalités régionales de comté et les organismes de transport collectif, notamment, puissent accroître l’utilisation du transport collectif, tant en milieu rural qu’urbain, et promouvoir des modes de transport alternatifs à l’automobile tout en diminuant les émissions de GES.

« Notre gouvernement accompagne les organismes municipaux dans leurs efforts pour mettre en place et améliorer le transport collectif sur leur territoire […] on réduit l’émission de GES et on bonifie l’offre de services aux citoyens. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« Repenser notre façon de nous déplacer est primordial, c’est pourquoi cette annonce visant à promouvoir l’utilisation du transport collectif, autant en milieu urbain que rural, contribuera directement à l’atteinte des objectifs prévus au Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le PADTC est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d’électrification et de changements climatiques dans le cadre de l’action 1.2.1.2 du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, visant à accroître l’offre de services de transport collectif. Le programme répond également à trois orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable — 2030, qui consistent à développer une offre de mobilité au service de la population, à plus faible empreinte carbone et à l’appui d’une économie plus forte.

Le programme est en vigueur jusqu’au 31 mars 2025. Les dépenses des organismes admissibles sont couvertes à compter du 1 er janvier 2022.

Ce programme se divise en quatre volets : Aide financière au transport en commun urbain, Aide financière au transport collectif régional, Aide financière au transport interurbain par autobus, Autres aides financières

Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable: 514 560-0244

Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides: 418 803-2351

Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de circonscription de Bertrand: 819-326-1020

+ info : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, 1 866 341-5724