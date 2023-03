Ski s’étudie : Pourquoi faire ses études en région?

Pierre-Hugues Boucher, Conseiller à la mobilité

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, faire le choix de poursuivre ses études dans les Laurentides.

On associe souvent à tort les études postsecondaires aux grandes villes. C’est que nous oublions ou ignorons qu’il existe des cégeps dans toutes les régions du Québec (mis à part le Nord-du-Québec), et il existe souvent une proportion de population par cégep plus avantageuse en région. Quels sont donc les avantages de faire ses études en région?

Coût de la vie

Évidemment, à quelques exceptions près, la vie est plus abordable en région. Sachant que le nombre d’heures consacrées au travail rémunéré pendant la session a un impact direct sur les résultats scolaires, il est facile de présumer qu’une personne qui déciderait de rester dans sa région pour étudier, de déménager près d’un cégep de région ou résiderait chez un.e proche en région pendant ses études plutôt que de s’exiler en ville risque de subir moins de pressions financières. Elle risque également d’avoir davantage de temps libre.

Temps dédié aux études

Certaines personnes pourraient voir un désavantage dans le fait que l’offre socioculturelle soit plus réduite en région qu’en ville. Sur le plan scolaire, par contre, c’est plutôt un avantage. Moins de distractions veut (théoriquement) dire davantage de temps disponible pour les études.

Évolution dans un milieu à échelle humaine

Dans les petits cégeps de région, la proportion de personnes employées par rapport aux personnes étudiantes est plus grande. Ainsi les étudiant.e.s qui arrivent directement de l’école secondaire sont généralement mieux encadré.e.s par leurs professeur.e.s et autres employé.e.s dans un cégep de petite taille. Cela pourra avoir un avantage considérable sur la réussite éducative et scolaire des étudiant.e.s.

Proximité de la nature

Pas besoin d’avoir fait une thèse doctorale sur Krishnamurti pour connaître les bienfaits de la nature sur la santé et l’éducation. Or, comme c’est le cas au Centre collégial de Mont-Tremblant et dans bien des cégeps de région, la nature se trouve à peine à quelques kilomètres. Les activités de plein air y sont donc plus accessibles pour les personnes étudiantes. Les cégeps offrent par ailleurs généralement des cours d’éducation physique en plein air, ce qui donne l’occasion aux personnes étudiantes de vivre des expériences inoubliables dans un cadre sécuritaire tels un séjour en canot camping avec les nuitées sous la tente ou une aventure de quelques jours en ski de fond et les nuits en refuge.

Tremplin vers l’emploi

Enfin, les stages sont souvent un tremplin vers l’emploi. Faire ses études en région, ou venir y faire son stage final favorise l’insertion professionnelle des jeunes. Il est donc tout à l’avantage des communautés rurales de stimuler les offres de stages et de favoriser la rétention des jeunes en région.

Vous n’êtes pas encore convaincu.e.s de l’intérêt de rester étudier dans les Laurentides? Venez nous rencontrer directement au CCMT!