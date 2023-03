Ski s’étudie :

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, réflexion sur la poésie et sur sa place auprès des étudiants.

Poésie et collégial, ça rime!



Véronique Bonin

Conseillère pédagogique

À quand remonte votre dernière lecture d’un poème? Deux semaines? Deux ans? Comme dans la société, l’exposition à la poésie est à géométrie variable pour les élèves qui arrivent au collégial. Pour certains, ce sera un genre littéraire à apprivoiser alors que d’autres l’auront déjà expérimenté et utilisé pour s’exprimer. De manière générale, on peut penser que l’étude de la poésie a plutôt mauvaise presse auprès de la population étudiante par sa forme particulière. Pourtant, ceux qui y goûtent tombent souvent sous le charme. C’est pourquoi il est très important de dépasser cet aspect rebutant pour permettre à nos jeunes qui, au sortir de l’adolescence, cherchent à définir leur identité et leur propre façon d’entrer en relation avec les autres, de faire l’expérience de ce genre littéraire qui utilise le langage pour créer des images, des sonorités, des rythmes et des émotions. Le poème peut agir comme moteur de l’exploration de soi et du monde, un outil précieux à la construction du processus identitaire.

Au Centre collégial de Mont-Tremblant, les personnes étudiantes ont la chance de pouvoir apprécier et rédiger de la poésie dans le cadre de leurs cours de français. En plus des activités prévues en classe, les jeunes ont également l’occasion de participer à une soirée de poésie. Cette expérience contribue à construire un rapport personnel et positif à l’écriture et à la percevoir comme un mode d’expression spontané et naturel.

Les personnes étudiantes membres du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ[1]) ont également la chance de participer à un concours de poésie organisé par le collège Ahuntsic en partenariat avec le RIASEC. À l’issue de ce concours, un recueil[2] est publié. Un jury indépendant formé de professionnels de l’écriture sélectionne chaque année trois poèmes gagnants parmi les textes reçus. Plusieurs prix et bourses sont offerts aux finalistes qui auront su faire preuve d’audace, de sincérité et d’amour de la langue. En 2022, 52 collèges et cégeps ont participé au concours. Le recueil en résultant comprenait 144 textes et a eu un tirage de 1500 exemplaires. Ce recueil, édité depuis 1993 par le collège Ahuntsic, permet de témoigner du talent littéraire des personnes étudiantes du réseau collégial et offre l’occasion à ces jeunes auteurs d’être lus.

En guise d’inspiration, quoi de mieux qu’un extrait du poème d’un étudiant du Centre collégial de Tremblant tiré du recueil Pour l’instant, édition 2021-2022, pour façonner notre sensibilité!

LE TEMPS D’UNE SAISON

Dans les premiers printemps ardents de notre vie

On dit que les secondes s’écoulent continuellement

Que certains souvenirs tombent dans l’oubli

Mais dans notre imaginaire insouciant

Nous pensons que ce temps merveilleux est infini

Dans nos premiers amours d’été

Étourdis par les conseils sur notre avenir

Nous cherchons le véritable goût de la liberté

Mais nous ne songeons au risque de vieillir

Car cela est pour nous bien éloigné

Dans les premières Halloweens de nos enfants

Nous retrouvons notre merveilleux cœur de jeunesse oublié

Cela nous rappelle qu’il reste moins de temps

Pour réaliser nos sublimes rêves colorés

À l’arrivée des premières gelées

La fierté de nos accomplissements

Soulage nos regrets attristés

Et réconforte l’idée d’avoir laissé un héritage marquant

– Pierre-Charles Séguin

[1] Une équipe de passionnés pour accompagner les collèges – RIASQ

[2] Recueil intercollégial de poésie Pour l’instant (collegeahuntsic.qc.ca)