Trois artistes de Val-David participent à l’exposition VUES DU FLEUVE à la Grande Bibliothèque de Montréal

À l’occasion du 30e anniversaire du dépôt légal des estampes, BAnQ et Loto-Québec s’unissent pour présenter l’exposition VUES DU FLEUVE, un parcours illustré sur le fleuve Saint-Laurent. Sous le commissariat du duo mère-fille Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette, VUES DU FLEUVE présente 36 estampes ainsi qu’un dialogue original écrit et narré par les créatrices. Les œuvres visuelles et littéraires se marient pour offrir une expérience poétique singulière. Outre les œuvres de Bonnie Baxter, Jocelyne Aird-Bélanger et René Derouin, les visiteurs pourront notamment voir des œuvres de Monique Charbonneau, Marc Séguin, Robert Wolfe, Kittie Bruneau ou encore Marcel Barbeau, signataire de Refus global et père de Manon Barbeau.

Du 31 janvier au 4 juin 2023, à la Grande Bibliothèque, Montréal

Par la suite, Vues du fleuve poursuivra sa route le long du Saint-Laurent.

Du 23 juin au 9 octobre 2023, Musée maritime de Charlevoix, Saint-Joseph-de-la-Rive

Pour plus d’information, voir :

https://www.banq.qc.ca/salle-de-presse/banq-et-loto-quebec-presentent-lexposition-vues-du-fleuve/

« Vues du fleuve est le fruit d’un partenariat inestimable qui permet de marquer les 30 ans de l’élargissement du dépôt légal aux estampes. À BAnQ, la collection qui en résulte rassemble plus de 30 000 œuvres réalisées par plus de 1500 artistes. Le fleuve Saint-Laurent est le cœur du territoire du Québec et une source d’inspiration majeure. La sélection d’œuvres que l’on peut admirer sur place en est un reflet. Grâce à BAnQ numérique, on peut poursuivre le plaisir de la découverte en ligne : les milliers d’œuvres numérisées qu’on y trouve sont des clés pour développer le goût de la culture et de la connaissance. »

– Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Loto-Québec compte l’une des plus grandes collections d’entreprise au Québec, avec 5000 œuvres réalisées par 1200 artistes d’ici. Nous sommes fiers de pouvoir en exposer quelques-unes à la Grande Bibliothèque à l’occasion de Vues du fleuve. Ce lieu est tout indiqué pour rendre notre patrimoine collectif accessible à un grand nombre de personnes. C’est d’ailleurs ce que nous souhaitons accomplir avec notre collection : la partager avec le grand public. »

– Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec