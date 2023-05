2,4 M $ supplémentaire pour le projet le St-Auguste à Val-Morin 

Programme Accès-Logis Québec

La Municipalité de Val-Morin et l’organisme les Habitations La Capucine ont reçu récemment la confirmation d’une aide financière additionnelle de 2,8 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la réalisation de la résidence privée pour aînés (RPA) Le Saint-Auguste. Octroyée dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec, cette contribution additionnelle s’ajoute à une somme de 2 M$ qui avait été attribuée au projet en mars 2022 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Le St-Auguste, dont les coûts de réalisation sont évalués à près de 22,4 M$, a ainsi franchi l’étape importante de l’engagement conditionnel de la SHQ qui, sous réserve du respect des conditions du programme AccèsLogis, prévoit une subvention estimée à un peu plus de 4 M$.

Pour sa part, la Municipalité de Val-Morin contribuera au projet pour une somme maximale de 845 600 $. Cette contribution comprend le don du terrain d’une valeur de 248 000 $ et une contribution en argent d’un montant qui ne pourra excéder 595 600 $. « Nous sommes très heureux de pouvoir participer au soutien financier de ce projet devenu essentiel au sein de notre communauté. En proposant cette seconde offre de logements abordables sur notre territoire, nous pourrons préserver la qualité de vie de nos aînés en plus d’éviter leur exode. Nous espérons que ce projet structurant permettra de répondre au besoin croissant en logements de la population valmorinoise », a déclaré madame Donna Salvati, mairesse de Val-Morin.

Aide financière pour les locataires

Rappelons que le projet de logements le Saint-Auguste, destiné aux personnes âgées de 75 ans et plus ou ayant une légère perte d’autonomie, comprendra 36 unités d’une chambre et 4 unités de deux chambres. Les locataires pourront bénéficier de services de repas, et auront accès à un milieu de vie sécuritaire ainsi qu’aux services de proximité. Le Saint-Auguste offrira ainsi la possibilité à une clientèle à faible revenu de se loger sur le territoire de Val-Morin. Certains programmes d’aide financière seront accessibles pour les locataires, notamment le programme de supplément au loyer (PSL), qui permet à des ménages à faible revenu d’y habiter et de payer un loyer qui correspond à 25 % de leur revenu. Les résidents seront également éligibles au crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés.

Ce projet est géré par les Habitations La Capucine, qui administre depuis 2008 une résidence pour aînés à Val-Morin située à proximité du nouveau développement. L’organisme est actuellement à pied d’oeuvre pour franchir les dernières étapes qui mèneront à la réalisation du projet

Source : Municipalité de Val-Morin