Balados : Des milieux de vie et bien plus!

Des milieux de vie et bien plus!

Le CISSS des Laurentides lance sa première série de balados sur les CHSLD

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides présente sa toute première série balado intitulée «Des milieux de vie et bien plus». Avec, pour trame de fond, la volonté d’offrir les meilleurs soins adaptés aux besoins de chaque résident, la série se veut une incursion dans le monde des CHSLD, du point de vue des résidents, de leurs familles, du personnel (préposés aux bénéficiaires, infirmières, infirmières auxiliaires), des médecins et des gestionnaires.

Dans la foulée de la transformation des milieux d’hébergement de longue durée amorcée en 2021, et dans un souci d’améliorer la qualité de vie des résidents, le thème des CHSLD s’est imposé de lui-même pour cette première série balado. « Je suis très fière de ce projet qui a pour objectif de faire rayonner nos CHSLD et de parler positivement de ces milieux de vie trop peu ou mal connus de la population. Les histoires qui sont racontées par les participants sont belles et inspirantes, et elles nous permettent de mieux comprendre le quotidien des gens qui habitent nos CHSLD et qui y travaillent », souligne Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Des histoires à partager

Dans le premier épisode intitulé On a osé, Maryse Janelle, directrice du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – Hébergement en CHSLD, et Dre Suzanne Lebel, médecin de famille, mettent la table aux discussions qui suivront. Les deux femmes échangent sur leurs valeurs et sur leur vision de l’hébergement.

Les 6 épisodes pourront être téléchargés à partir du site du CISSS des Laurentides et de la plateforme Spotify dès le 13 avril.

Source : Service des relations médias, relations publiques et à la communauté