Cuisine d’humeur saisonnière – Gnocchis de patate

Louise Duhamel

Résidente de Val-David et chroniqueuse gourmande

Voilà plus de 30 ans que je me brûle les doigts à éplucher des patates chaudes pour confectionner des gnocchis. J’adore les gnocchis pour leur texture et leur saveur. C’est aussi un exercice qui m’anime tout comme la confection du pain. Le travail de pétrissage me fascine. Attention, les gnocchis se manipulent délicatement pour ne pas développer la fécule contenue dans la pomme de terre, qui leur donnerait une texture lourde et collante.

J’ai découvert récemment que je peux faire des gnocchis avec des flocons de pomme de terre. Ma belle-sœur italienne et mes amis italiens ne trouvent pas l’idée kosher, mais bon, j’ai risqué le tout. Certains ont été bluffés. Ces gnocchis faits de flocons déshydratés s’apparentent à ceux que l’on achète précuits et conservés sous vide. Certes, de vrais connaisseurs se rendraient compte de la différence. Le temps de confection est si rapide que ça vaut la peine d’essayer. À faire avec des enfants par une journée pluvieuse.

Vous aurez besoin de :

1 tasse de flocons de patate

1 ½ tasse de farine tout usage

1 tasse d’eau

1 oeuf

½ cuillère à thé de sel

2-3 pincées de muscade

½ tasse de parmesan finement râpé

De l’huile végétale

Une grande casserole d’eau salée frémissante

Préparation :