Des conseils juridiques gratuits : les 22 et 23 avril

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) se met au service des gens à l’occasion de la 40e édition de la Clinique juridique téléphonique, qui aura lieu les 22 et 23 avril prochains, entre 9 h et 16 h. Ce rendez-vous incontournable permet à la population québécoise de recevoir des conseils juridiques gratuits, par téléphone, de la part d’avocat.e.s et de notaires. Ce service gratuit est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

Une nouvelle édition dédiée à l’accessibilité à la justice

Grâce à la prestation de conseils juridiques gratuits, la clinique téléphonique répond à l’une des missions fondamentales du JBM, soit l’accessibilité à la justice. Les citoyen.ne.s peuvent parfois se heurter à des questions d’ordre juridique très complexes. Pour cette raison, il est important pour eux.elles d’obtenir des services qui leur permettront de s’informer gratuitement sur leurs droits. Ainsi, la Clinique juridique téléphonique du JBM est un moyen efficace d’aider les citoyen.ne.s à trouver des réponses à leurs préoccupations juridiques. Le JBM est fier de se joindre à d’autres initiatives déjà existantes pour faciliter l’accès à la justice à travers sa Clinique.

Une occasion unique pour s’informer de ses droits

Le JBM offre sa Clinique juridique téléphonique depuis 2009, avec le soutien de plus d’une centaine d’avocates et d’avocats bénévoles et la collaboration notamment du Jeune Barreau de Québec, du Jeune Barreau de Laval et de l’Association canadienne des parajuristes. Chaque édition représente une occasion unique pour les citoyen.ne.s d’obtenir des réponses précises à leurs questions. Avec sa 40e édition, la Clinique juridique téléphonique maintient cette tradition d’assurer des conseils juridiques de qualité et ce, deux fois par année. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Le JBM invite la population à ne pas hésiter à se prévaloir de cette occasion pour obtenir des réponses à leurs questions juridiques.