Fin de travaux sur les sentiers du mont King et Condor

Fin d’importants travaux sur les sentiers du mont King et Condor et annonce d’un nouveau projet de réfection pour les sentiers de vélo et d’escalade au Parc régional

La direction du Parc régional de Val-David–Val-Morin (secteur Dufresne) est fière d’annoncer la fin des travaux de réfection des sentiers du mont Condor est et du mont King, réalisés grâce au Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activité de plein air (PSSPA) 2018-2021. Au total, 75 115 $ ont été accordés par le gouvernement du Québec et 19 580 $ par la Municipalité du Village de Val-David pour assurer la pérennité de ces sentiers.

Ces travaux de réfection et d’aménagement, réalisés manuellement à cause du fort dénivelé des sentiers, étaient nécessaires pour enrayer l’omniprésente érosion et pour supporter la pression exercée par les nombreux visiteurs désirant accéder à l’incontournable point de vue du mont King dont l’aménagement a été grandement bonifié. D’ailleurs, les photos prises de cet endroit illustrant le fameux lac en cœur (étang du mont King) font sensation sur les médias sociaux.

Ce grand projet, étalé sur deux étés, consistait à aménager, déplacer, revégétaliser, recharger de terre et de gravier plusieurs sections de sentiers. De plus, l’équipe du Parc a profité de l’occasion pour procéder à d’importants travaux de resurfaçage et de drainage dans les sentiers de ski et de vélo Dufresne (# 11) et mont King (# 7) et Maple Leaf (# 1).

« Je tiens à souligner l’excellence du travail accompli par l’équipe du Parc régional sur ce grand projet qui permet de préserver et de bonifier notre si belle réserve naturelle, et ce, au grand bonheur des randonneurs et raquetteurs », souligne la mairesse, Dominique Forget.

« L’accès à la nature et à des infrastructures de qualité est une priorité pour notre gouvernement. Je suis très heureuse que cela se démontre concrètement dans notre comté, avec l’achèvement du projet du parc régional Val-David–Val-Morin », ajoute France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation.

« Ce projet permettra non seulement de contribuer à l’accessibilité des activités récréatives, physiques et sportives, mais également à enrichir l’offre récréotouristique de l’ensemble des régions du Québec », a pour sa part mentionné Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Nouveau projet

Grâce à une autre subvention de 115 704,81 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et des sites de pratique d’activités physiques de plein air (PAFSSPA), la direction du Parc reconduira cette formule gagnante l’été prochain du côté des monts Plante et Césaire. Cette fois-ci, l’équipe s’attaquera aux sentiers de vélo et au sentier d’accès aux parois d’escalade de ces monts.

Parc régional Val-David—Val-Morin (secteur Dufresne)

[email protected] / 819 324-5678, poste 4232