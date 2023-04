Fonds régions et ruralité : près de 300 00 $ pour le parc linéaire dans la MRC

Un appui de 300 000 $ pour un projet dans Bertrand

La députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, annonce aujourd’hui au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu’une somme de 299 400 $ est accordée à la MRC des Laurentides dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Cette aide servira à effectuer des travaux sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. Concrètement, le projet concerne un tronçon de 18,1 km entre les bornes kilométriques 52 et 70, situées entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc. La première phase du projet permettra d’améliorer le drainage en bordure du tronçon, alors que la seconde phase consistera en la réfection de la surface de roulement puis le pavage subséquent.

Les projets financés via le FRR ont été choisis par un comité régional chargé de cette démarche en fonction des priorités de développement de la région des Laurentides. Le projet mis en place dans la MRC des Laurentides aura un impact tant pour la sécurité des usagers du P’tit Train du Nord que pour les retombées économiques et récréotouristiques.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annonce parallèlement une aide de 225 000$ pour des travaux sur le parc linéaire dans la MRC d’Antoine-Labelle.

« C’est d’abord et avant tout les citoyennes et les citoyens de Bertrand qui bénéficieront des retombées positives de cette initiative. D’ailleurs, je remercie sincèrement les promoteurs qui s’investissent corps et âme dans sa mise en œuvre. Leur apport est important pour nous tous et pour le dynamisme de notre région! »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« Par ce volet du FRR, notre gouvernement donne aux élus les moyens de leurs ambitions pour réaliser des projets innovants qui rendront leur coin de pays encore plus attrayant. Le soutien financier octroyé contribuera certainement à faire rayonner leur milieu! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Hugo Paquette, Conseiller politique de la députée de Bertrand

819-326-1020