Humeurs musicales no 13 : Vivaldi du printemps

Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

Inévitablement, les premiers rayons de soleil printanier me ramènent au compositeur vénitien Antonio Vivaldi, sans doute l’influence de ses incontournables concertos pour violon de l’op.8, mieux connue sous l’appellation des Quatre saisons. Mais son œuvre est tellement plus riche!

Faut dire qu’il a beaucoup composé, le prêtre roux. Assez pour faire dire à un Stravinsky qu’il avait écrit 583 fois le même concerto. En fait, c’est plus que ça, mais passons. Lui-même se vantait de pouvoir écrire un concerto et toutes ses parties plus vite qu’un copiste ne pouvait le retranscrire. C’est qu’il faisait œuvre d’éducation à l’orphelinat pour jeunes filles de l’Ospedale de Venise et que l’orchestre qu’elles formaient était célèbre sur tout le continent. Ça prenait du matériel! C’est pour elles qu’il a tant écrit d’œuvres concertantes. Mais, lui-même virtuose remarquable du violon, Vivaldi se gardait les œuvres les plus fantasques.

Outre des concertos pour tous les instruments en vogue au 18e siècle, il a aussi écrit et produit des sonates, moult opéras, un splendide oratorio (Juditha Triumphans), de fascinantes œuvres religieuses (lui qui refusait de dire la messe!) : Stabat Mater rv 621, Nisi Dominus rv 608, et surtout, surtout, ce magnifique Gloria en ré majeur rv 589.

Voici, pris au hasard de sa pléthorique discographie, quelques enregistrements dignes de mention :