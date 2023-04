In memoriam : Jean-Daniel Sarrazin

Est décédé le 2 avril 2023 Jean-Daniel Sarrazin à l’âge de 57 ans, fils de feu Claude Sarrazin et d’Agnès Guay.

Outre sa mère, Monsieur Sarrazin laisse dans le deuil ses enfants, Lauralie (François Lavigne) et Laurane; ses petits-enfants, Léandre et Iris; son frère Louis, ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis.