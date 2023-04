Je me souviens… Louisette Dussault

Une certaine Souris verte…

En 1977, avec la simplicité et le grand cœur qu’on lui connaissait, Louisette Dussault a accepté de participer à un projet scolaire à Val-David, organisé par le Cercle éducatif et culturel d’alors. L’idée était, pour l’initiatrice du projet, Carmelle Cavezzalli, de proposer aux élèves de 5e et 6e de rédiger une petite histoire dans le cadre d’un concours d’écriture qui serait soumis à un jury. Louisette, délaissant son célèbre costume de La Souris verte, une émission pour enfants qui a tenu l’antenne à la télévision de Radio-Canada de 1964 à 1971, est venue chez nous participer aux délibérations pour désigner les gagnants dont les textes furent rassemblés en trois petits livres, grâce à une aide de TéléGlobe Canada.

Note : Quelques-uns des textes réunis dans les trois livres d’Alors, raconte… seront publiés prochainement dans le journal Ski-se-Dit.

In memoriam

La grande comédienne Louisette Dussault nous a quittés à l’âge de 83 ans, le 14 mars dernier, entourée de ses filles jumelles Ève et Paule et de sa famille. Elle a consacré sa vie au théâtre québécois et interprété de nombreux auteurs québécois au cours de sa carrière. « Son charisme, sa vive énergie, sa forte personnalité et son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer », a indiqué son agente, Hélène Mailloux. L’éditeur de ce journal a eu le plaisir de travailler avec elle et l’auteure des textes de l’émission, Marie Racine.

