Mes petites laines : Une histoire de famille tricotée serrée…

Comme ces grands arbres qui témoignent d’une longue histoire d’enracinement dans notre paysage, Manon Lachaîne est une de ces dames dont les ascendants remontent aux premiers arrivés dans la région. Ses grands-parents Monette avaient, au milieu du siècle dernier, une ferme à Sainte-Lucie. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont acheté un terrain à Val-David pour y construire leur maison. À l’époque, Manon avait deux ans. On a presque envie de mettre de côté la raison première de notre rencontre et plonger avec elle dans les souvenirs de ses ancêtres, un sujet qui est toujours rempli de découvertes historiques surprenantes. Mais revenons à notre ouvrage.

Manon est allée à l’école à Val-David, tout comme ses fils. Sans savoir que cela allait devenir une préférence pour toute sa vie, elle y a appris les rudiments du tricot, sous l’œil vigilant des Sœurs de Sainte-Anne, au couvent du village. Au début, elle y allait souvent, pour une simple raison :

— Ça sentait bon et c’était calme, dit-elle avec le sourire.

Comme c’est souvent le cas, sa passion du tricot est née non loin des parfums de cuisine et des jardins fleuris, là où le silence est parfois une bénédiction.

Et puis, le temps file, et après avoir élevé trois garçons, elle réalise un rêve : ouvrir sa propre boutique. C’est ainsi que la boutique Mes Petites Laines a vu le jour, en mars 2022, au 105, rue Principale à Sainte-Agathe-des-Monts, au rez-de-chaussée de la Résidence des Laurentides, une maison de retraite pour aînés autonomes comprenant 130 unités… et un nombre éventuellement important de tricoteuses et tricoteurs en puissance!

Manon a toujours eu, il faut bien le dire, un goût pour le public. Son cheminement, pendant qu’elle élevait ses trois garçons sur la rue Ouimet à Val-David, passe par un emploi au Vidéo du Carrefour et, éventuellement, par un retour à l’école en 2001, afin d’apprendre la comptabilité, un métier qui lui sert toujours.

Mais la piqûre du tricot reste, dans sa vie, une constante. Cette passion l’amènera à voyager, à participer à des expositions à Rivière-du-Loup, à des festivals à Saint-André-Avellin ou à des « soirées tricot » avec d’autres emballés de la fibre et du brin de laine joyeux. Ainsi, une passion en amenant une autre, son enthousiasme pour la teinture de la laine lui viendra de rencontres avec des teinturières lors des événements qu’elle a fréquentés.

Pendant la pandémie, les aiguilles à tricoter n’ont pas chômé : Manon a pris contact par Zoom avec son groupe, et tous les jeudis soir, ils se sont rencontrés, avant de se retrouver en personne à Rivière-du-Loup après ce malheureux épisode.

Précisons qu’avant d’ouvrir sa boutique en 2022, prudente de nature, Manon prendra un cours d’entrepreneuriat pour solidifier ses connaissances. Aujourd’hui, la boutique offre un choix remarquable de laines de toutes les couleurs et pour tous les goûts, sous le signe de la haute qualité. Pour les néophytes, Manon Lachaîne propose des blocs personnalisés de cours de deux heures, de même qu’un service de dépannage à tous les niveaux, une maille à la fois!

Info : 819 324-8988

Propos recueillis par Suzanne Lapointe