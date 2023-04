Où trouver votre journal Ski-se-Dit?

Comme vous l’avez peut-être constaté, le journal Ski-se-Dit n’est plus distribué dans le Publisac depuis janvier 2023. Pourquoi? D’abord, parce que nous croyons que ce mode de distribution est polluant et peu efficace.

Ensuite, il faut savoir qu’avec l’augmentation incessante des coûts du papier, imprimer notre journal est de plus en plus onéreux. Il n’est plus question de gaspiller du papier. Ce qui veut dire que la version numérique, pour nous comme pour la plupart de journaux désormais, va prendre le pas sur la version imprimée.

Toutefois, nous allons continuer encore quelque temps de produire une version papier, laquelle sera disponible chez la plupart des commerces de grande surface de notre région (voir la liste ci-dessous).

Voilà pourquoi vous gagnez toujours à nous suivre sur Facebook et maintenant également sur Instagram. Nous y annonçons chaque mois la sortie du numéro récent et publions du contenu exclusif, régulièrement.

Mieux encore : abonnez-vous gratuitement à notre infolettre. Publiée une fois par mois, elle informe tous nos lecteurs de la publication du notre dernière édition et présente chaque fois un mot exclusif de notre éditeur, et un sommaire des articles qui ont retenu l’attention de la rédaction. Il suffit de fournir votre adresse courriel, et c’est tout!

Le premier jeudi de chaque mois dans les meilleurs commerces de la région, on peut également trouver un exemplaire papier du journal Ski-se-Dit chaque semaine, jusqu’à épuisement, chez Metro Val-David, Metro Sainte-Agathe, IGA Sainte-Agathe, IGA Sainte-Adèle.

Consultez notre site web pour la liste de tous les points de distribution et pour vous abonner à l’infolettre mensuelle ici : https://ski-se-dit.info/nous-joindre/