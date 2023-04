Plus de 6,4 M$ pour la réalisation de 96 logements sociaux et abordables

Plus de 6,4 M$ pour la réalisation de 96 logements sociaux et...

Plus de 6,4 M$ pour accélérer la réalisation de 96 logements sociaux et abordables dans Bertrand

La députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d’annoncer un investissement de 6 474 230 $ pour accélérer la réalisation de 96 logements sociaux et abordables dans Bertrand afin de les rendre disponibles le plus rapidement possible auprès de ménages québécois.

Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d’habitation. Des interventions ciblées s’avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront à l’organisme promoteur d’éviter d’absorber à lui-seul ces hausses de coûts.

Municipalité Organisme bénéficiaire Nom du projet Nombre de logements Subvention additionnelle Saint-Donat-de-Montcalm Les résidences du parc naturel habité Phase II – Les résidences du parc naturel habité 19 950 000 $ Val-David Coopérative d’habitation La Grande Ourse La Grande Ourse 20 122 413 $ Val-Morin Les Habitations La Capucine Le St-Auguste 40 2 800 000 $ Sainte-Agathe- des-Monts L’Ombre-Elle, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale L’Ombre-Elle 10 1 719 817 $ Sainte-Agathe- des-Monts L’Ombre-Elle L’Ombre-Elle MH2 7 882 000 $

«À titre de ministre responsable de l’Habitation, j’ai une volonté inébranlable d’accélérer la construction de logements au Québec. Nous devons faire plus, plus vite et mieux. Permettre aux projets d’être mis en chantier plus rapidement, malgré une conjoncture défavorable, est l’une des voies que nous privilégions. C’est aussi le signe de notre appui sans équivoque aux municipalités et aux promoteurs qui sont des alliés sur le terrain pour l’atteinte de cet objectif.

Je suis extrêmement heureuse que notre gouvernement prenne tous les moyens à sa disposition pour que la réalisation de projets d’habitation ne soit pas ralentie par une conjoncture plus difficile. Au contraire, nous venons en point d’appui aux efforts qui sont déployés par nos précieux partenaires pour que les projets voient le jour le plus rapidement possible.»

Une entente tripartie entre chacune des municipalités et la Société d’habitation du Québec scellera les conditions nécessaires à l’octroi des sommes d’argent.

Source: Philippe Couture, [email protected]