Ski s’étudie : Allons voir du pays

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, vivre l’expérience d’aller étudier à l’étranger.

Pierre-Hugues Boucher

Conseiller à la mobilité

Les études à l’étranger sont une expérience unique et enrichissante qui permet à tous ceux et celles qui s’y aventurent de découvrir de nouveaux horizons et de se familiariser avec d’autres cultures. Elles offrent de nombreux avantages, tant sur le plan scolaire ou professionnel que personnel.

D’un point de vue scolaire, les études à l’international permettent aux étudiantes et aux étudiants de découvrir de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Elles leur permettent aussi de développer la curiosité intellectuelle tout en côtoyant de nouvelles cultures et de nouvelles réalités sociales. On peut y bénéficier d’une immersion linguistique et même comprendre sa propre langue sous un nouvel œil. On revient souvent de France avec de nouveaux anglicismes!

Sur le plan professionnel, les études à l’étranger peuvent être un avantage pour les candidat.e.s à l’embauche, car elles montrent aux employeur.e.s leur capacité d’adaptation à de nouveaux environnements et leur capacité à travailler dans un contexte interculturel. Elles témoignent également aux employeur.e.s de leur détermination et de leur capacité à mener à terme un projet d’envergure. On peut également y acquérir des compétences en leadership et en communication en s’impliquant dans des projets et des initiatives locales. De plus, en étudiant ou en réalisant un stage à l’étranger, on élargit notre réseau de contacts professionnels pour d’éventuels emplois ou clients internationaux.

Enfin, sur le plan personnel, les études à l’étranger permettent de s’ouvrir sur le monde et de mieux se comprendre soi-même. On peut y développer notre sensibilité interculturelle, notre tolérance et notre capacité d’adaptation. Les personnes étudiantes peuvent également acquérir une plus grande confiance en elles-mêmes, et une plus grande indépendance.

Évidemment, les études à l’étranger peuvent apporter leur lot de défis, tels que la barrière linguistique, les dissonances ou les chocs culturels et les ajustements sociaux et émotionnels. Il est primordial de bien se préparer avant un déplacement en se renseignant entre autres sur la culture et le système éducatif du pays d’accueil, en apprenant les rudiments de la langue locale et en s’informant sur les ressources disponibles pour les personnes étudiantes internationales. On doit également être prêt à faire face à l’inconnu et être flexible en cas de changements.

L’institution d’attache porte également sa part de responsabilité. Elle doit s’assurer de développer de bons liens de confiance avec ses partenaires et s’assurer que le milieu d’accueil réponde aux critères pédagogiques et sécuritaires prédéterminés. Elle doit bien sélectionner ses candidat.e.s, leur offrir des formations adéquates sur les compétences interculturelles et sur les enjeux de sécurité. Elle doit également apporter son suivi logistique bien avant le départ et jusqu’au retour.

En conclusion, les études à l’étranger sont une expérience unique et offrent tant d’avantages. Bien que cela puisse être un défi, cela peut également être une occasion pour les étudiants d’acquérir des compétences précieuses et de développer leur savoir-être. Parlez-en à quelqu’un autour de vous qui a séjourné à l’étranger pour une durée de 3 mois ou plus, vous verrez, personne n’y est indifférent!