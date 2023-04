Somme accordée pour appuyer deux initiatives de coopération intermunicipale dans Bertrand

Fonds régions et ruralité

La coopération intermunicipale au cœur de deux nouveaux projets dans la circonscription de Bertrand

Mme France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu’une somme de 498 962 $ sera accordée afin d’appuyer deux initiatives de coopération intermunicipale dans la circonscription de Bertrand.

Cette aide est octroyée dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR), qui permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d’améliorer la qualité de l’offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût. Par exemple, la somme peut permettre l’acquisition ou l’utilisation conjointe d’un équipement, l’embauche d’une personne à temps partagé ou la mise en commun d’un service offert à la population.

Le premier projet soutenu financièrement est celui de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac (248 962 $) pour le partage d’une ressource en urbanisme (permis et inspection) avec Val-des-Lacs, Lantier, Val-Morin, La Conception, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Lac-Supérieur, la Municipalité de la paroisse de Brébeuf et la Municipalité du canton d’Arundel.

Le second projet soutenu est celui de la Municipalité du Village de Val-David (250 000 $), pour le partage de ressources en génie civil avec La Conception, Labelle et Sainte-Lucie-des-Laurentides.

« Félicitations aux municipalités [de la MRC]. Au-delà du partage qui sera effectué, des liens entre les organisations seront tissés. Ceux-ci seront très certainement favorables pour enrichir leur relation à long terme et réaliser d’autres intéressantes initiatives. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« La coopération intermunicipale recèle bien des avantages, et ce, autant pour les gens qui travaillent ensemble que pour ceux qui en bénéficient. En unissant leurs efforts sur le plan de la sécurité incendie, de la voirie, de la collecte des matières résiduelles ou encore des ressources humaines, les municipalités et les MRC mettent leur communauté au centre de leurs actions, et c’est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Source : Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau la députée de Bertrand