Symphonie de fleurs pour la belle saison

Santé et beauté :

Marlène Gosselin, Institut Marlène

Avec le printemps, nous avons besoin de lumière, de douceur et surtout de changement. Les tendances printanières vous apportent tous ces éléments : de doux tons pastel combinés avec des tons chauds de rose, permettent de créer différents looks, du boho populaire à celui d’affaires moderne.

Comme premier geste beauté, il est essentiel de bien préparer la peau à recevoir le maquillage pour qu’elle conserve l’aspect lumineux et naturel. Après avoir nettoyé et lotionné la peau, j’applique mes produits contour des yeux, des lèvres et mon sérum. Je n’aime pas les fonds de teint lourds, je travaille avec des crèmes teintées que j’ajoute à ma crème de jour, ce qui permet de contrôler l’intensité de la couleur en fonction des saisons. J’ajoute un cache-cernes dans le coin intérieur jusqu’à la moitié de l’œil, pas plus. L’application doit se faire avec un pinceau et on estompe avec les doigts. J’ajoute une poudre compacte d’une teinte légèrement plus claire que ma peau avec un gros pinceau pour matifier et me voilà prête à commencer!

Les sourcils participent activement à la morphologie du visage, d’où l’importance de les souligner par un crayon adapté à la couleur de votre pigmentation et de les brosser vers le haut pour agrandir l’œil.

Cette saison, les couleurs pour les fards à paupières se déclinent dans des pastels de bleu, rose doré et lavande, tandis que le crayon contour des yeux offre un gris bleu délicat qui éveille le regard.

Un fard à joues dans les teintes de rose doux viendra sculpter le visage en faisant ressortir les pommettes tout en donnant bonne mine.

Je vous conseille fortement les produits des bases à lèvres, qui s’appliquent avant le rouge à lèvres et permettent de neutraliser la couleur de la peau. La couleur reste uniforme, n’est pas modifiée par la pigmentation de la peau, et ces produits assurent une tenue exceptionnelle du maquillage des lèvres.

Je débute par le crayon contour des lèvres, qui permet une meilleure définition du rouge à lèvres et évite les fuites de couleur autour des lèvres dans les petites ridules. Les rouges à lèvres hydratants offrent des roses vibrants et chauds, tout en protégeant les lèvres. Le truc essentiel : toujours appliquer votre rouge à lèvres au pinceau, vous aurez ainsi une meilleure tenue, une application plus précise, et votre rouge à lèvres va durer beaucoup plus longtemps. Un gloss peut être ajouté pour donner plus de brillance et de volume aux lèvres.

Un spray fixateur spécifique peut être vaporisé par-dessus le maquillage pour en assurer une longue tenue. Il permet de le rafraîchir durant la journée tout en hydratant la peau.

Bon printemps!

