Astro-tarot de mai

Chaque mois, je vous transmets un message offert par les cartes, en contact avec chacun des signes du zodiaque. Pour moi, le tarot n’existe que pour une seule et unique raison : aider les gens. C’est tout. Il fait parler toutes ces choses qui n’ont pas de voix. Il offre sa présence, ses symboles, ses archétypes et ses couleurs magnifiques afin d’aider à toucher ce qui semble parfois impossible à mettre en mots. En espérant de tout cœur que ces messages puissent vous rejoindre et toucher le vôtre, de cœur. Je vous embrasse très fort.

Véronique Nicolas

Résidente de Val-David

Il ne faut pas se fier aux apparences, beau Bélier; arroser les plantes, tricoter, offrir un café à la visite et dessiner des étoiles sur un coin de papier sont des choses bien plus aidantes que tu ne le penses. Elles te permettent de voir quelque chose de toi qui rime avec simplicité. Pouvoir alors avancer. Droit. Tout aussi simplement. Fort de ta belle vulnérabilité.

Le monde entier peut bien te dire bravo, au fond, qu’est-ce que ça t’apporte vraiment? Regarde les lys en fleurs qui poussent, beau Taureau, ils n’existent que pour s’étirer vers la douce chaleur du soleil. Regarde les lys. Ils boivent la même eau que tu portes à ta bouche, et se tiennent sur le même sol où tu apprends à te tenir debout.

Quand il est temps de sortir de sa cachette pour partager ce qu’on ressent, pourquoi s’en empêcher? Écouter l’intuition, c’est trouver le courage d’exprimer ce qu’on souhaite… Peut-être que ce qu’on dit n’est pas parfait, mais ça reste beau. Comme la musique des oiseaux au lever du jour, après une longue nuit endormie.

Avec la patience, on vient à bout de tout. Surtout quand tout est déjà là, beau Cancer, que tout est créé. Tu peux ranger les outils et aller te reposer au bord de cette falaise surplombant l’océan. Regarder les voiliers se perdre au large et observer les dessins sur l’eau que trace le vent. Laisser l’odeur des vagues aqueuses t’apporter de la joie. Même si tout n’est pas entièrement visible, déjà.

Il y a de ces choses, beau Lion, que la Vie veut pour toi. De belles choses. Et donc, si tes pieds se remettent à danser sur place trop longtemps, ne prenant pas à pleines mains la chance qui se présente, la Vie, elle n’a plus le choix. Faire éclater les murs et tomber les barrières qui t’entourent. Parce qu’il est temps de recevoir ce que tu attends depuis longtemps.

Picsou aimait beaucoup plonger dans son or. Oui, il était le canard le plus riche du monde, mais pas sûre qu’il était le plus heureux… Chère Vierge, il n’y a rien à retenir, à amasser, à rêver de posséder dans l’avenir qui soit autre richesse que ce que peut t’apporter ton lien avec les gens. Libère-toi, et sache reconnaître la valeur des choses intérieures, là où Picsou n’a pas su plonger pour trouver le bonheur.

T’es sur le bord de passer en mode « Chu bin en tabeurne! », ma belle Balance. Parce que tu as su tourner le dos à ce qui ne convient plus, en sachant que des jours plus doux allaient finir par se pointer le bout du nez. Après une longue marche dans la nuit, te revoilà au bercail, l’âme heureuse et remplie d’une grande sagesse à partager.

Quand les choses sont claires de chez très très claires, mettons que la direction à prendre n’a plus besoin de justifications. Te voilà donc prêt. En toute conscience. Un grand départ. Sans plus d’attaches. Parce que tout a été éclairé, compris. Alors fonce, ton infinie liberté t’attend joyeusement.

Parfois, la Vie semble nous jeter des roches, nous abandonner alors qu’on a besoin de réconfort. Et si toute cette souffrance n’était qu’un tremplin d’où sauter vers qui tu es, en toute transparence? Laisser s’effondrer les murs autour de toi. L’abondance sincère se trouve au fond de cette expérience; là où tu es prêt à te reconnaître et à collaborer avec la richesse de ton individualité.

Quand le château prend feu, c’est tentant de partir en coup de vent, en blâmant mille et une fautes à l’extérieur (insérer ici des gros mots pas contents). Ce qui est en train de s’autodétruire veut te faire voir les choses autrement. Beau Capricorne, où crois-tu pouvoir te rendre, avec une montagne attachée sur le dos? Même si t’as les straps bien placées, penses-tu vraiment que ça va avancer?

Ça fête, en dessous d’une cabane de fleurs et de tissus dorés, la réussite à prendre ta place et à assumer qui tu es, beau Verseau. Et ça donne des rencontres tellement plus prometteuses et équilibrées. Créer ensemble, en différence, mais en complémentarité. Avec le feu de l’intuition et l’eau de l’émotion. Félicitations!

La vie s’amuse parfois à t’attacher la tête à l’envers, afin que tu puisses voir ce que tu fais d’une autre manière. Tout ce qui se passe de lumineux dans le simple travail du quotidien. Pouvoir un peu mieux te comprendre. Après la stagnation vient la libération. Ton regard est désormais porteur d’une brillance si claire… Tout est là pour rester.

