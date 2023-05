[En images] Les inondations du début mai dans la région

À la suite des importantes pluies, particulièrement les 30 avril et 1er mai, la rivière du Nord a atteint des niveaux records dans la région. Avec un débit de près de 83 mètres cubes/seconde calculé à la station en aval de Sainte-Agathe-des-Monts, la rivière est passée au stade d’inondation moyenne sur le site de Vigilance – Surveillance de la crue des eaux.

Le 1er mai, la mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, a procédé au déclenchement des mesures d’urgence pour faire évacuer des résidents du chemin Beaulne, près du lac Théodore, opération coordonnée par le Service de sécurité incendie. D’autres secteurs ont été touchés par des inondations, dont la 4e, la 7e Avenue et la 15e Avenue, la rue de la Rivière, le croissant Saint-Norbert, la rue Sansoucy et la rue Bellerive. De plus, le barrage de la 15e Avenue au lac Dream a cédé sous la pression de l’eau.

Le 2 mai, c’est la 10e Avenue qui a dû être fermée à toute circulation, scindant en deux la municipalité de Val-Morin. En effet, on avait auparavant dû fermer la rue de la Rivière jusqu’à Val-David, ainsi que le pont de la 7e Avenue, selon les règlements du ministère des Transports. La 10e a pu être rouverte le 4 mai en avant-midi.

Les équipes des Travaux publics surveillent les secteurs touchés et mènent diverses interventions nécessaires à la circulation.