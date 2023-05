Fermeture de la 10e Avenue à Val-Morin

Les deux ponts (10e et 7e Avenues) au coeur du village de Val-Morin sont désormais fermés, en raison de la crue des eaux. La rivière du Nord a atteint un niveau très haut et forcé cette décision. Comme la rue de la Rivière entre Val-Morin et Val-David est également fermée à la circulation pour l’instant, aussi à cause du débordement de la rivière, il faut faire un détour par le chemin de la Gare, le chemin du Lac-La Salle, le chemin des Boisés-Champêtres, la montée Gagnon, le 1er Rang de Doncaster.

D’autres secteurs de Val-Morin sont actuellement touchés par des inondations, dont la 4e, la 7e Avenue et la 15e Avenue, le croissant Saint-Norbert, la rue Sansoucy et la rue Bellerive, ainsi que le domaine Air Pur, à Val-David.

Vous pouvez suivre la situation sur le site web de Val-Morin et sur celui de Val-David pour toute information supplémentaire.

Des centres de services aux sinistrés sont ouverts aux résidents qui en ont besoin, l’un situé à l’hôtel de ville de Val-Morin, au 6120 rue Morin, l’autre à la salle Athanase-David (église), 2579, rue de l’Église, à Val-David.

Vidéo