Inondations à Val-Morin – Évacuation d’un secteur du chemin Beaulne

À la suite des importantes averses de pluie des dernières heures et compte tenu de la volonté de la Municipalité d’assurer la sécurité des citoyens, la mairesse de Val-Morin, Madame Donna Salvati, a procédé aujourd’hui au déclenchement des mesures d’urgence. Le Service de sécurité incendie coordonne actuellement l’évacuation de 75 résidences situées entre le 3525, chemin Beaulne et l’extrémité la rue, incluant les avenues du secteur situées près du lac Théodore.

Les personnes visées par l’avis d’évacuation peuvent se présenter au centre de services aux sinistrés, situé à l’hôtel de ville de Val-Morin, au 6120, rue Morin, jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire ou qui souhaitent rester chez eux doivent en aviser la Municipalité le plus rapidement possible au 819 324-5670, poste 3800. Les personnes ayant des limitations physiques pourront être transportées par les services d’urgence. Pour les citoyens ayant des besoins en hébergement, des arrangements pourront être pris lors de votre passage au centre de services aux sinistrés. Pour ce faire, vous devez d’abord contacter la Municipalité au numéro ci-haut.

Sur le terrain

La Municipalité déploie actuellement tous les efforts sur le terrain pour tenter de résorber la situation en intervenant de manière optimale dans les secteurs concernés. D’autres secteurs sont actuellement touchés par des inondations, dont la 4e, la 7e Avenue et la 15e Avenue, la rue de la Rivière, le croissant Saint-Norbert, la rue Sansoucy et la rue Bellerive.

L’équipe municipale assure actuellement le bon déroulement des opérations. Plusieurs équipes travailleront 24 heures sur 24 pour que les citoyens puissent réintégrer leur domicile dans les meilleurs délais. Le Service de sécurité incendie a fait le tour des résidences afin d’assurer l’évacuation des personnes du secteur. Les Travaux publics ont pour leur part déployé le matériel nécessaire pour les diverses interventions également en cours dans d’autres secteurs.

La Municipalité demande aux citoyens d’éviter le tronçon concerné du chemin Beaulne.

Communication d’urgence

Le plan de communication d’urgence a été activé afin de renseigner les citoyens sur une base régulière et maintenir le contact avec les médias. L’information sera mise à jour sur le portail Web www.val-morin.ca et la page Facebook de la Municipalité. Les abonnés du système d’alertes citoyennes recevront des messages téléphoniques et des messages textes au fur et à mesure de l’évolution de la situation.