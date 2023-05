PME de chez nous : Les pros d’la craque

Maryse Froment-Lebeau

La craque? Oui, celle dans votre pare-brise. Celle qui vous fait dire des gros mots. Sean Holmes et Jeff Durand n’ont pas peur d’elle. Ils ont ouvert Vitres d’autos HD en novembre dernier pour offrir la réparation et l’installation de pare-brise. Depuis, ils s’installent, établissent leurs idées, et quand on entre là, on entend assurément des éclats de rire. Pas surprenant que ces amis depuis plus de 20 ans soient rendus là.

Jeff Durand, c’est l’ami que tu appelles quand tu penses changer de voiture, ou quand ton moteur fait un drôle de bruit. Il connaît ça. Né dans la région, il a grandi et travaillé ici : d’abord au moulin à scie dès ses 16 ans, Jeff a ensuite passé 10 années chez Miller comme éboueur et ensuite comme chauffeur. Il a également travaillé 11 ans pour la Ville de Val-Morin, où il était conducteur de camions, de niveleuse, à l’excavation et tant d’autres tâches, sans oublier ses 8 années en tant que pompier à temps partiel. Un touche-à-tout, quoi!

Sean Holmes est arrivé à Sainte-Agathe alors qu’il avait 15 ans. Ce sont des amis en commun qui les ont présentés, Jeff et lui. Né en Ontario et ayant grandi à Maniwaki, Sean y est retourné momentanément, mais c’est dans les Laurentides qu’il a fait la plupart de ses expériences (nombreuses!) de travail, toujours dans le monde du pare-brise et de l’automobile, entre autres chez Volvo, Lebeau vitres d’auto, VitroPlus, le Docteur du Pare-Brise Sainte-Adèle, qu’il a géré pendant 4 ans, Aubut & Beauregard, à Laval, dans le milieu des camions, et on en passe. Bref, il a un CV bien rempli.

Les deux amis étaient fins prêts à se lancer ensemble dans le domaine. C’est ainsi que le 1er novembre 2022, au 1360, rue Principale est à Sainte-Agathe-des-Monts, Vitres d’autos HD ouvrait ses portes. HD pour « haute définition », mais surtout pour Holmes-Durand. Sur place, les deux collègues font la réparation et l’installation de vitres et pare-brise – que vous soyez assuré ou non –, d’accessoires divers (comme des déflecteurs ou essuie-glaces) et de systèmes de son. Ils font également le burinage, la calibration de systèmes ADAS (aides à la conduite, caméras de pare-brise) et la pose de pneus et proposent un service mobile de réparation ou installation de pare-brise lorsque la situation le permet. Et dans la même bâtisse, Érick Clermont, d’Impressiv automobiles, loue le garage à l’arrière et offre des services d’esthétique automobile. Alors, si votre voiture a besoin d’amour, un peu ou beaucoup, voilà une adresse à ajouter à votre carnet!

[email protected]