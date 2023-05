Que faire si vous voyez une tortue dans la rue?

Une tortue dans la rue?

Voici comment faire pour la sauver!

Les oiseaux chantent, les abeilles butinent et les tortues pondent. C’est en effet le moment de l’année où les tortues entreprennent de grands déplacements, parcourant parfois plusieurs kilomètres pour se reproduire et trouver un site de ponte idéal. Ce n’est pas parce qu’elles sont lentes qu’elles ne peuvent couvrir de longues distances. Or, sur les routes, nous devons prendre des mesures pour assurer leur sécurité.

Conservation de la nature Canada (CNC) encourage ainsi les automobilistes à plus de vigilance, car les tortues pondent parfois sur les chaussées ou tentent de traverser les routes, surtout près des milieux humides. Bien que leur carapace soit une protection efficace contre les prédateurs, elle ne fait pas le poids face à une voiture. Neuf espèces de tortues vivent au Québec, et elles sont toutes en situation précaire.

Si vous apercevez une tortue sur votre terrain ou dans la rue, le mieux à faire est de la signaler sur le site du projet Carapace.

Ces signalements permettent aux organismes de conservation, comme CNC, de poser les bons gestes aux bons endroits.

Le nombre total de tortues observées s’élève à plus de 10 000 depuis le début du projet à ce jour.

Que faire si on croise une tortue sur la route?

Vérifiez s’il est sécuritaire de vous arrêter; votre sécurité est ce qui importe avant tout.

Aidez la tortue à traverser dans le sens où elle allait. Attention, certaines, comme la tortue serpentine, peuvent causer des morsures graves.

Après l’avoir aidée, ne restez pas trop près d’elle pour ne pas lui causer trop de stress, et prenez une photo de la tortue pour Carapace.ca .

Il existe un centre de réhabilitation pour soigner les tortues du Québec. Si vous observez une tortue blessée, communiquez avec Éco-Nature sans tarder à [email protected].

Comment déplacer une tortue ?

Pour une tortue qui cache sa tête dans sa carapace (p. ex., la tortue mouchetée ou la tortue peinte), il suffit de la soulever délicatement à deux mains (comme on tient un hamburger) en soutenant son plastron (le « ventre ») et sa dossière (le « dos »), puis de la transporter de l’autre côté de la route. La garder près du sol vous évitera des ennuis si vous l’échappez.

Pour une tortue serpentine, très grosse, grise, à la queue lourde et épineuse, et aux allures de dinosaure, la technique est différente. En effet, sa carapace massive et très solide a des «poignées» à l’arrière de sa carapace (de chaque côté de sa queue). Saisissez-les et faites-lui traverser la route, en lui permettant de s’appuyer sur ses pattes avant, à la manière d’une brouette. Vous pouvez aussi vous aider en la glissant sur un objet trouvé dans votre véhicule, comme un tapis d’auto ou une pelle à neige, qui sera plus facile à déplacer.

Ne soulevez jamais une tortue par la queue pour ne pas lui infliger de dommages aux organes internes.

Faits saillants

Des études ont révélé qu’une simple hausse de 5 % de la mortalité annuelle suffit pour entraîner le déclin d’une population entière de tortues. Pour maintenir leur nombre au sein d’une population donnée, elles dépendent de la survie des adultes, plus particulièrement de celle des femelles.

Les tortues les plus fréquemment rapportées sur Carapace.ca sont également les plus souvent retrouvées blessées ou mortes. Il s’agit de la tortue serpentine (54 % des observations) et de la tortue peinte (30 %).

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Au Québec, près de 50 000 hectares ont été protégés. Avec la nature, nous créons un monde prospère.

Pour en savoir plus