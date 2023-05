Queues de champignons : recette antigaspillage

Louise Duhamel

Résidente de Val-David et chroniqueuse gourmande

Que faire avec les queues de champignons fibreux? Voici une idée antigaspillage.

Je déshydrate toutes les queues qui iraient autrement au compost pour en faire un assaisonnement très umami. Puis, je les coupe en fins morceaux et je les fais sécher à feu très doux au four jusqu’à ce qu’ils soient secs. Je broie les champignons au mélangeur ou au moulin à café pour en faire une poudre fine. La poudre se conserve dans un bocal de verre. Vous pouvez aussi composer votre propre assaisonnement en y ajoutant du sel, de la poudre d’oignon ou d’ail, du persil déshydraté …

Voilà une bonne poudre de perlimpinpin pour rehausser tous vos plats, et celle-ci n’est pas le produit d’un charlatan!

Ici, sur la photo, j’ai fait sauter des échalotes et des pleurotes, puis, j’ai déglacé au Vermouth blanc, et crémé et saupoudré de poudre de champignons pour rehausser le tout. La sauce accompagne des pâtes tubulaires et des rapinis, le tout garni de copeaux de fromage bleu d’Auvergne et d’un filet d’huile au citron. Un régal.

Bon appétit!