Santé mentale au masculin – La mécanique de l’âme

Le Réseau d’éclaireurs en santé psychologique du CISSS des Laurentides met la santé mentale masculine à l’honneur

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui s’est tenue du 1 au 7 mai, le Réseau d’éclaireurs en santé psychologique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a orchestré la tournée de la pièce de théâtre La mécanique de l’âme. L’objectif était de démystifier et de favoriser le dialogue au sujet de la santé mentale masculine.

Six représentations se sont tenues aux quatre coins des Laurentides devant près de 400 spectateurs, qui ont participé à des tables de discussion sur la santé et le bien-être des hommes.

Les hommes étaient invités à s’exprimer sur les enjeux véhiculés dans la pièce, dont la gestion des émotions, l’importance de prendre soin de soi et de favoriser les échanges amicaux. Les groupes de discussion ont permis de mettre en lumière que le besoin d’échanger, entre hommes, est bien présent au sein de la communauté et que de parler de ce qui ne va pas est une façon de prendre soin de soi.

Considérant que les hommes sont généralement plus difficiles à rejoindre par les services traditionnels, la tournée fut une occasion d’aborder les enjeux liés à la santé mentale masculine d’une manière ludique et imagée. Elle a permis aux hommes du public de se reconnaître dans les différentes situations et les modèles masculins présentés et de combattre les préjugés à ce sujet.

+info sur les activités offertes par le Réseau d’éclaireurs en santé psychologique du CISSS des Laurentides et les différentes ressources d’aide disponibles: santelaurentides.gouv.qc.ca.

Rappelons qu’en tout temps, la ligne Info-Social est disponible en composant le 811, option 2.

Service des relations médias, relations publiques et à la communauté, Direction générale / 450 432-2777, poste 22898