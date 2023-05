Sondage pour trouver des solutions pour les enjeux d’habitation

La Municipalité de Val-David sonde ses citoyen(ne)s afin de trouver des solutions pour les enjeux d’habitation sur son territoire

Afin d’agir de manière proactive sur les importants enjeux de logements sur son territoire, la Municipalité désire développer des stratégies de densification douce faisant appel à une diversité de solutions résidentielles en respect des caractéristiques urbaines et paysagères qui lui sont propres.

Dans ce contexte, la Municipalité, accompagnée par l’Arpent, une entreprise de service-conseil en urbanisme et en aménagement du territoire, sonde sa population via un sondage en ligne et un atelier de discussion, en vue d’élaborer des propositions d’amendements réglementaires qui permettront d’accroître l’accès à des logements réellement abordables, durables et adaptés aux besoins actuels et futurs de la population.

« Le manque de logement, le manque de main-d’œuvre, le manque de terrains nous obligent à revoir nos façons de concevoir l’habitation. La solution de la maison unifamiliale, avec un grand terrain, ne peut plus être l’unique façon de se loger, et ce, même à Val-David. Il faut être audacieux, créatif et patient. Une des solutions que nous allons privilégier est la révision de notre règlement en urbanisme pour favoriser la densification douce et diversifiée », exprime la mairesse, Dominique Forget.

Sondage en ligne – 3 au 19 mai

Dans l’objectif de bien cibler les besoins et les préoccupations en matière d’habitation, la population de Val-David est invitée à répondre à ce court sondage en ligne (10 min.), d’ici le 19 mai prochain, en cliquant sur ce lien : https://ctumte2ylpe.typeform.com/to/YhPuHs79.

Atelier participatif – 31 mai à 18 h 30 (places limitées)

Les citoyen(ne)s sont invités à poursuivre la réflexion sur la densification douce lors d’un atelier participatif qui se tiendra le mercredi 31 mai à 18 h 30, à la salle Athanase-David (église), située au 2490, rue de l’Église.

Il est nécessaire de confirmer votre présence en indiquant les noms complets des résidents présents, avant le vendredi 26 mai , à : [email protected].

Quelques faits saillants