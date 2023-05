Trois suggestions qui charmeront vos papilles

Ski-se-boit :

Johann Plourde

Chroniqueuse Bières et Découvertes

Enfin le printemps et le beau temps. Le mois de mai qui nous apporte de la chaleur, de nouvelles saveurs et plein de belles couleurs!

De la Microbrasserie 5e Baron : Feuille d’Or Patersbier à 5,4 %

Son nom signifie la bière du Père. De style belge classique, c’est une ale marquée par le houblon bien traditionnel belge, une mousse complètement décadente, de couleur vive. Sa texture opaque surprend une fois en bouche! Très légères, ses bulles de grosseur moyenne apportent une belle effervescence durable. Sa mousse blanche est onctueuse et généreuse, elle prend forme facilement lors du service. Son col se maintient longtemps et tapisse les papilles ainsi que la gorge comme un effet de velours. Grâce à cette bière explosive d’arômes, vos narines expérimenteront plusieurs bouquets à la fois subtils et bien balancés, dont le houblon, bien sûr. Suivront des notes florales, un peu de miel, ainsi qu’un doux soupçon de poivre. S’accorde avec les poissons à chair blanche, les fruits et plusieurs styles de salades.

De la Microbrasserie Charlevoix : L’incontournable Flacatoune, maintenant en format canette à 7 %

Une blonde que vous connaissez sûrement depuis longtemps, La Flacatoune maintient son standard de bon goût bien que nous soyons habitués de la boire en bouteille. Eh oui! Cette micro a osé le défi de l’encanner. Cette blonde forte demeure toutefois facile à boire malgré son taux d’alcool soutenu. De la couleur du blé, d’un jaune chaud aux reflets dorés, cette blonde limpide partage tous ses attributs autant pour les yeux que pour le nez. Sa mousse blanche gonfle et forme un col généreux, moelleux et dégage des arômes constants et bien fruités. En bouche, la sucrosité est présente dans la palette des goûts proposés, comme l’effet mielleux que l’on retrouve fréquemment dans les bières artisanales d’ici. Un goût léger, malté, rafraîchissant, tout comme celui que l’on retrouve en bouteille. Son amertume se dépose au fond de la gorge avec beaucoup de douceur. Un apéro incontournable ainsi qu’une compagne idéale pour les tartares, sushis maison ou fruits de mer.

Terminons avec Dispensaire Microbrasserie : Pale & Hazy Ale à 5 %

Élaborée avec une sélection de houblons vraiment intéressants dont Barbe rouge, Nelson Sauvin et Sabro, qui apportent subtilités, couleurs, saveurs amérisantes agréables pour la bouche et parfums aromatiques pour le nez. À la couleur d’une pelure d’orange et très opaque dès qu’on la verse, sa mousse blanche formée de bulles énergiques se transforme en un col crémeux et onctueux. Son nez tropical émane de plusieurs arômes, dont l’orange, l’ananas, la pêche, la mangue, le melon, la noix de coco, ainsi que le vin blanc. En bouche, son goût est exotique, équilibré, fruité avec une touche délicate de raisin vert. De texture légère malgré sa couleur dense qui pourrait tromper l’œil, c’est une bière de soif, désaltérante, fraîche et vraiment bien fruitée.

Son amertume bien présente en fin de bouche se démarque de façon modérée, laissant la mousse s’installer sur le creux de la langue pour y déposer une sensation veloutée.

Cette bière se déguste bien en apéro, avec plateau de fromages assortis, charcuteries, salades de style mexicain avec poulet grillé et fruits.

Santé, dégustez et partagez!