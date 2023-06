Concentrations élevées de particules fines dans l’air

La direction de santé publique des Laurentides et du Nord-du-Québec nous informe que les conditions atmosphériques sont susceptibles d’entraîner une détérioration de la qualité de l’air (smog) dans les prochains jours. En effet, il est précisé que des concentrations élevées de particules fines en raison des feux de forêt causeront une mauvaise qualité de l’air sur plusieurs secteurs du Québec.

Ainsi, il est préférable de limiter les activités prolongées à l’extérieur et de demeurer attentif aux signes que pourraient présenter les élèves qui ont d’emblée des difficultés respiratoires. La situation pourrait changer, nous continuons de la monitorer.

Voici quelques consignes générales pour la population affectée par le smog :

· demeurer à l’intérieur;

· fermer les portes et les fenêtres ainsi que les portes de garage;

· limiter les apports d’air extérieur par les systèmes d’échangeur d’air (p. ex. : arrêter l’échangeur d’air ou l’utiliser en mode recirculation);

· soutenir les personnes vulnérables en situation d’isolement social dans l’application de ces précautions.

Ces consignes sont spécifiques aux personnes obligées de se trouver à l’extérieur (pour le travail, un déplacement, ou toute tâche extérieure) :

· limiter votre activité extérieure (reporter les tâches non nécessaires pour une autre période, ou les réduire le plus possible);

· prendre des pauses à l’intérieur;

· porter un appareil de protection respiratoire bien ajusté (N95 ou mieux) peut être efficace et pourrait diminuer votre exposition. Les masques chirurgicaux ou en tissus ne sont pas efficaces contre les particules fines.

Finalement, pour les personnes asthmatiques ou celles souffrant de problèmes cardiaques ou de problèmes respiratoires, lorsque les indices de qualité de l’air sont mauvais, il est recommandé :

· d’éviter de faire toute activité à l’extérieur;

· de s’assurer d’avoir accès à sa médication et de suivre son plan d’action convenu avec son médecin traitant;

· de communiquer avec Info-Santé en composant le 811, option 1, si certains malaises persistent ou s’accentuent.

[Communiqué Centre de services scolaire des Laurentides

Sébastien Tardif, Directeur général]