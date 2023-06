Le sport selon François : Le cycliste et le vélo : prévenir plutôt que guérir

François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

Un bon menuisier sait qu’il doit ponctuellement prendre une pause pour affûter ses outils. Tenter « d’étirer » une scie à chaîne sans lui faire subir le nécessaire coup de lime est la recette tout indiquée pour gaspiller ses énergies. Le bricoleur mature tire profit de ces connaissances acquises et les applique d’instinct à son activité vélo.

S’occuper d’abord des pièces mobiles…

Quand une porte de garage, par exemple, se met à faire des sparages, toujours commencer par vérifier les commutateurs (les composantes qui bougent souvent) avant de démonter le bloc central et d’envoyer le circuit imprimé à Toronto! On apprend à la dure.

Ainsi en est-il pour une bécane, qu’elle vous ait coûté 200 $ ou 10 000 $.

Dans un vélo, quelques pièces, les plus mobiles, bien sûr, subissent 99 % de la tension et nécessitent un entretien régulier : la cassette (les engrenages fixés à la roue arrière) et la chaîne.

Pourquoi la cassette arrière et pas les plateaux avant (les engrenages activés par les pédales)? Il faut comprendre que la puissance transmise par la chaîne n’est appliquée à l’arrière que sur quelques « dents », alors qu’elle est produite à l’avant sur des plateaux de trente à cinquante dents. Celles des engrenages de la roue arrière vont inévitablement subir de l’usure bien avant celles des plateaux avant.

Cette usure de la cassette sera accélérée par celle de la chaîne, car une chaîne s’étire avec le temps et ne s’imbrique plus parfaitement dans l’engrenage. En résultent une traction imprécise et des sauts de chaîne dans les cas extrêmes. S’attendre, donc, à remplacer chaîne et cassette lors de la mise au point annuelle, c’est un minimum… et carrément essentiel si vous faites au moins 5000 km au cours d’une saison.

Huiler la chaîne fréquemment, ça va de soi. Si vous faites des parcours typiques de moins de trente kilomètres et moins de trois fois par semaine, vous avez intérêt à utiliser une huile de type WET, qui requiert moins d’applications en tout et partout. Pour ma part, je préfère l’huile de type DRY, qui noircit beaucoup moins la chaîne (on est coquet…), mais qui doit être réappliquée aux deux ou trois sorties.

Et qu’en est-il du moteur (le cycliste)?

Les kinésiologues et physiothérapeutes vous diront que tout mouvement répété peut entraîner des troubles musculosquelettiques (TMS). Dans le genre, pédaler à vélo est certainement un comportement susceptible de produire des malaises. Il s’agit donc de le faire dans les meilleures conditions possibles.

J’ai eu le bonheur de consulter un spécialiste au cours des dernières semaines, le physiothérapeute Vincent Sigouin, de Sainte-Agathe. Lui-même sportif aguerri et spécialiste des blessures sportives, Vincent est un vrai pro dans son domaine!

La consultation s’imposait à la suite de constants inconforts et des douleurs ressenties au contact de la selle. Après avoir essayé plusieurs modèles de selles au cours des ans, et constaté que je roulais toujours sur celle que je considérais la moins pire, il m’est venu à l’esprit que ma position sur le vélo pouvait en être la cause.

Dès le début de la consultation, j’ai bien vu que je n’avais pas affaire à un charlatan (il y en a dans le domaine). Vincent, de Réflexe ergo physio, possède un exerciseur fixe in situ permettant de mettre le vélo du client en contexte et de mesurer tant l’extension des jambes que l’angle et la hauteur de la selle. Tous ces paramètres et les ajustements conséquents se révèlent d’une grande importance, comme j’ai pu le constater la semaine suivante dans un périple assez costaud en Virginie.

Il ne faut donc pas lésiner sur les préparations tant de la bécane que du cycliste lui-même. Il y a trop d’effort à mettre là-dedans pour ne pas se donner la peine de prendre le temps et de bien faire les choses.