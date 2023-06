Les Balkans à vélo :

Une équipée filmée pleine de beauté et de défis!

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Le documentaire d’aventure The Balkan Mirage – A Journey on Wheel, plein d’humour et de découvertes, fut projeté en première le 27 avril dernier au Cinéma Pine devant une salle comble surtout composée de jeunes de la communauté d’enthousiastes du plein air….

D’une durée de 11 minutes 44, rempli à ras bord de vues magnifiques, de villages mystérieux, de larges routes, de montagnes et de sentiers peu fréquentés, le film a été produit par Félix Burke, champion de vélo de montagne, et réalisé par Nicolas Bellavance, jeune cinéaste prolifique. On y voit 4 amis cyclistes parcourir plus de 1250 kilomètres en 3 semaines et traverser la Bosnie, la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo, la Macédoine et finalement la Grèce pour atteindre Athènes avant de revenir à Montréal. Les deux cyclistes à l’origine de ce projet, Nicolas, le cinéaste, et Félix, le photographe, ont réussi à faire un film d’aventure original, différent et rempli d’imagination en compagnie de Mathieu Langevin et d’Annie Thibault. Tourné surtout avec une caméra fixe sur trépied, où le mouvement est principalement dû aux cyclistes qui se déplacent sans cesse, souvent astreints à refaire le même parcours pour les besoins du tournage, ce film a bénéficié, grâce au réalisateur, d’un montage exceptionnel, serré et nerveux, qui rend à merveille la magie de la découverte de pays nouveaux et l’énergie contagieuse de jeunes sportifs en forme.

On imagine aisément qu’une telle expédition à travers des pays méconnus et peu fréquentés par les cyclistes demande une longue et minutieuse préparation. Une fois l’idée de départ précisée et l’équipe formée, encore a-t-il fallu se procurer tous les visas et papiers nécessaires, définir avec soin l’itinéraire et surtout, bien sûr, trouver des commanditaires canadiens (d’où la narration en anglais). Bien qu’exigeante, cette équipée, où il fallait transporter une caméra ciné et son trépied pesant plus de 15 kilos, plus 5 caméras photo ainsi que la nourriture et le matériel de camping, n’a pas découragé les jeunes sportifs, agréablement surpris de l’aisance avec laquelle tout s’est déroulé. En roulant à travers ces 7 pays, ils ont découvert avec un plaisir constant leur histoire et leur géographie si mouvementées et impressionnantes.

Certaines aventures marquantes resteront fixées de manière indélébile dans leurs souvenirs. Campant presque chaque soir à l’improviste le long de leur chemin, ils ont trouvé chez l’habitant un accueil simple et chaleureux. Quelle ne fut pas leur surprise cependant, un jour, de voir un paysan leur refuser catégoriquement le droit de monter leur tente sur le flanc de la montagne en face de chez lui. Incapables de saisir ce qu’il s’efforçait de leur faire comprendre dans sa langue, ils le virent sortir son cellulaire pour leur montrer la photo d’un gros ours brun et leur proposer ses 2 carabines… Démonstration réussie…

Au fil des jours, ils ont traversé de nombreux villages et vu bien des maisons qui portent encore des traces de balles, cicatrices de la guerre dévastatrice qui s’est déroulée dans les Balkans de 1992 à 1995. On se souviendra entre autres du vieux pont de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Construit en 1565 par les Ottomans et détruit en 1993 pendant la guerre, le pont fut rebâti à l’identique après ce conflit en 2004. Depuis plusieurs siècles, chaque été, en juillet et août, des sauts traditionnels ont lieu à partir du vieux pont de Mostar. Les plongeurs sautent de ce pont haut de 24 mètres dans les eaux très froides de la Neretva devant une foule des spectateurs chaque année plus imposante. Il n’en fallait pas plus pour inciter Félix à tenter l’expérience et pousser Nicolas à filmer cet exploit…

Vers la fin du voyage, impossible de franchir la frontière de la Macédoine! Dépités et bien embêtés, contraints de rebrousser chemin, ils ne savaient trop comment sortir de ce mauvais pas. Contre toute attente, le douanier obstiné et taiseux qui venait de leur interdire l’entrée dans son pays leur offrit pourtant de les ramener à leur point de départ à bord de son vieux camion d’une autre époque. Débrouillards, ils réussiront tout de même à traverser ce pays par une autre route pour atteindre la Grèce, objectif ultime de leur voyage.

« Heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage », comme le répète le dicton… et peut-être qu’un jour, un autre film d’aventure original suivra ce premier pas si inspirant!

Le film se trouve maintenant sur YouTube :



Félix Burke, natif de la région, a commencé à s’entraîner sérieusement au début de son adolescence dans le parc régional Val-David–Val-Morin au sein du club de vélo de montagne le CVM 2Vals, fondé et dirigé par Serge Desrosiers. Tout en poursuivant des études universitaires en commerce, il a continué à pratiquer intensément ce sport jusqu’à remporter la première place aux Jeux du Canada en 2010 et à la Coupe Canada en 2019. Il a fondé l’école de vélo de montagne Trail Trybe, qui réunit un grand nombre de jeunes chaque été à Tremblant, où il habite.