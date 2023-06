Pédaler vers une autre vie

Donner une chance aux autres

Le 22 juillet prochain, Jean-Philippe Coderre participera à une course internationale de vélo de type Gravel – ou de gravier – en Islande. Nommé THE RIFT, ce parcours de 200 km traverse les Highlands et les champs de lave de l’Islande. Jean-Philippe s’y rendra avec sa conjointe, qui sera bénévole pour l’événement.

Son objectif de participer à cette course amicale est d’amasser des fonds pour le centre Attitude, à Sainte-Adèle, qui existe depuis 30 ans. Le centre se spécialise dans le rétablissement des personnes aux prises avec des problèmes de dépendances de toutes sortes (drogues, alcool, mais aussi téléphone cellulaire, pornographie, jeu, etc.). Jean-Philippe, résident de Saint-Sauveur, a lui-même eu le privilège de participer à une session de 5 jours en décembre 2022.

« J’ai touché le fond l’automne dernier et je ne voyais plus de façon de m’en sortir. Mes problèmes de dépendances m’ont emmené à tout remettre en question. Je n’étais pas conscient à quel point je n’avais plus la maîtrise de ma vie », dit-il. Cette expérience en est une de ressourcement, et pas nécessairement une thérapie. L’idée est de laisser là-bas tous ses troubles et d’en ressortir avec des outils pour repartir à neuf.

« Cette expérience a changé ma vie et je désire maintenant que d’autres puissent la vivre. À la suite de ma session chez Attitude, j’ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Sans cette expérience et sans la famille que j’ai découverte au centre, je n’en aurais pas été capable. »

Après la session chez Attitude, comme il n’y a pas de rencontres ultérieures prévues, Jean-Philippe a décidé d’organiser avec sa conjointe (qui a aussi participé à une session au centre) des suivis hebdomadaires avec plusieurs autres participants du centre.

Pour aider de nouveaux participants

La course qu’il fera en Islande a une signification particulière pour lui : « J’ai pris la décision de m’y inscrire pour me donner l’objectif de rester sobre afin d’y arriver. Cela fait maintenant plus de 6 mois que je combats mes démons et j’en suis extrêmement fier! » Motivé à se dépasser, il s’entraîne et partage son parcours sur les réseaux sociaux.

Une campagne GoFundMe est en cours afin de recueillir des dons. Les fonds amassés iront à 100% à d’autres personnes qui souhaiteraient suivre la session au centre Attitude. « Avec cette campagne, j’ai l’espoir d’envoyer le plus de gens possible à la formation. S’ils n’ont peut-être pas les moyens de se l’offrir, je souhaite les aider de cette façon. »

https://www.gofundme.com/manage/pedaler-pour-aider-pedal-to-help

La compagnie de vêtements de vélo TREES, de Piedmont, encourage d’ailleurs Jean-Philippe en versant 10 % de ses ventes à sa campagne de financement lorsque vous utilisez ce code promo : Gofundmecoderre10

(Maryse Froment-Lebeau)