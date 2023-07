Exclusivement dans Ski-se-Dit : Faire du sport en gang!

Phil Shaw

Je rêve de traverser le Canada en rollerski (projet 2026) et de rouler sur la planète Mars aussi (!!!), mais en attendant, je m’amuse à faire des activités et sports avec ma douce moitié, Annie Gauthier. Pour nous, une journée typique de juillet se passe comme ceci. Après notre réveil nous faisons un peu d’étirements. Ensuite, nous prenons le temps de boire quelques verres d’eau. Musique classique avec petit déjeuner de pain Manna, œufs et café au lait d’amande. Nous déjeunons en même temps que nos chiens et chats. Ensuite, nous allons faire une belle marche tous ensemble jusqu’au bout de notre belle rue de la Rivière, ici, à Val-Morin. Les petits fruits qui se pointent en juillet longent notre rue cul-de-sac. De chaque côté de la rue, labyrinthe boisé où arbres matures, arbustes et plantes sauvages de toutes sortes se côtoient. Fraises sauvages au sol, framboises en croissance. À la fin juillet apparaissent les premiers bleuets qui sont des petites boules vertes et qui prendront leur couleur bleue au courant du mois d’août.

Les récompenses de l’activité physique montent d’un cran lorsque nous embarquons sur nos rollerskis. Musculation naturelle et entraînement cardio sont au rendez-vous, tout comme l’aspect social que nous faisons en saluant de la main tous ceux que l’on croise. Après une heure de rollerski nous revenons à la maison pour une baignade dans l’eau fraîche au bout de notre quai suivie d’un bon repas cuit sur le BBQ. Lors d’une belle journée d’été, nous reprenons du soleil lors de notre sortie de planche à pagaie sur la rivière du Nord qui passe dans notre cour. Nos yeux se régalent sur la marée humaine qui descend ou monte la rivière du Nord à ce temps de l’année. Kayakistes, canoéistes, planchistes, courageux en pédalo, pêcheurs en canot ou ponton électrique, gentils paresseux en radeau gonflable qui suivent le courant. Juillet est le mois le plus achalandé sur nos cours d’eau et pour beaucoup d’autres activités estivales aussi.

J’encourage tout le monde qui lit ce texte à trouver un.e ami.e et à se choisir une activité saine et sportive à faire. Suivez mes conseils :

1) Choisissez un bon partenaire pour vous, avec qui vous avez de l’affinité et aucune compétition;

2) Choisissez une activité qui vous intéresse tous les deux, qui va vous surprendre;

3) Engagez-vous à pratiquer régulièrement cette activité durant tout le mois de juillet;

4) Gardez en tête l’importance de votre sécurité et du respect d’autrui;

5) Soyez audacieux avec une astuce drôle ou qui attire l’attention sur un aspect positif de la vie.

Toute activité ou tout sport, c’est bien. À deux, c’est mieux; en famille, c’est super; et avec vos animaux c’est toujours rigolo!