Lorraine Hamel, Courtier immobilier et résidentiel

Remax bonjour

450 436-0206 | bureau : 819 326-6860

[email protected] – www.lorrainehamel.com

La chaleur et le soleil s’installent, les fleurs sont magnifiques et nous sommes choyés par le chant des oiseaux. Nos cultivateurs nous offrent leurs légumes frais. Notre village et la région nous proposent une panoplie d’activités sportives, culturelles et relaxantes.

Je vis dans notre belle région depuis 2001 et je n’ai pas tout visité. C’est tellement impressionnant tout ce qu’il y a découvrir.

Quels sont vos projets pour l’été? Allez-vous en vacances à l’extérieur? Profitez-vous de votre chez-vous?

N’hésitez pas à créer ou réaménager votre cour afin de profiter de cet espace de vie si précieux. Un coin BBQ pour les soupers en famille, un coin feu, un mur d’intimité sur la terrasse. Les quelques mois de température clémente donnent le goût de profiter de la vie sans y passer des heures à l’entretien et à l’arrosage. Et pourquoi ne pas opter pour un ou des couvre-sol? Des aménagements de vivaces, un potager facile d’entretien, tout en prenant soin de notre environnement. Je visite de belles cours et leur aménagement est un plus dans la valeur de toute propriété.

Comme l’indique le site EcoHabitation.com : « Au Québec, l’arrosage des pelouses et des plates-bandes est une des causes de l’augmentation considérable de la consommation d’eau potable, qui double durant la saison estivale. Utilisé à plein régime, un boyau d’arrosage débite 1000 litres d’eau potable à l’heure! Le principal responsable de cet arrosage est le gazon conventionnel, puisqu’il demande énormément d’eau pour ne pas jaunir. Il n’est donc pas le premier choix lorsqu’on désire réduire non seulement notre consommation d’eau, mais aussi le temps d’entretien dédié à la pelouse. »

Il y a d’autres options que le gazon, et c’est réellement plus joli : le thym, l’origan, le jasmin, le paillis, etc. Ce sont des variétés de végétaux et options qui couvrent le sol et empêchent les mauvaises herbes de nous envahir. Nous avons deux commerces tout près qui peuvent nous conseiller dans l’aménagement de nos terrains. Encourageons LOCAL!

Aussi, pour les potagers et les fleurs, j’ai utilisé des boyaux suintants de qualité. Il n’est pas nécessaire d’arroser les feuilles, mais surtout les racines. Un petit conseil : si vous avez un puits, n’oubliez pas de fermer l’eau. J’ai déjà oublié de le fermer, et plusieurs heures s’étaient écoulées. J’ai manqué d’eau. Cette distraction m’a coûté l’hydrofracturation du puits!

Je vous invite à me faire parvenir vos questions, vos aventures de rénovations ou tout autre sujet qui vous intéressent ou vous préoccupent.

Merci pour vos commentaires et vos suggestions.

BON ÉTÉ!