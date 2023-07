Les dîners communautaires – Une belle tradition!

Jocelyne Aird-Bélanger, résidente de Val-David

La communauté, c’est ce que nous sommes de mieux tous ensemble. À Val-David, les dîners communautaires sont importants pour un grand nombre de nos concitoyens, et c’est une occasion d’éprouver beaucoup de plaisir ensemble. Rencontre avec la responsable de ces dîners jamais ordinaires, Mireille Fillion.

JAB : Pourquoi s’impliquer dans cette aventure bénévole si exigeante?

Mireille Fillion : Parce qu’on a la santé, parce qu’on aime les gens, parce que c’est notre contribution à la vie sociale de nos voisins, aînés comme nous. Et parce qu’on aime manger en bonne compagnie! Comme il est bon de sentir toute cette solidarité! Quel bonheur que de rendre les gens heureux!

Originaire de Boisbriand et étudiante au cours classique au Séminaire de Sainte-Thérèse, où elle a rencontré Pierre-Émile Taillon, qui deviendra son conjoint, Mireille Fillion a enseigné le français au secondaire pendant 35 ans, à Oka et à Deux-Montagnes. Le couple a vécu à Saint-Placide pendant 28 ans, où, durant une courte expérience, elle a été conseillère municipale.

Son métier lui a permis d’organiser des échanges et des voyages étudiants, notamment en France, à Divonne-les-Bains et à Paris, à Charleroi, en Belgique, et à Matanzas de Cuba. Cela, en plus d’œuvrer avec passion à faire aimer notre langue et la littérature.

En 1993, les Fillion-Taillon ont acheté un chalet autour du lac Doré pour pratiquer le ski de fond, la pêche chez Jean-Pierre au lac Arc-en-Ciel, le vélo sur le P’tit Train du Nord et la baignade dans nos lacs. C’est en 2006 qu’ils choisissent de se fixer à Val-David, attirés par le contact avec la nature et le caractère villageois et culturel de la municipalité.

Mireille et Pierre-Émile ont deux filles et deux petits-enfants maintenant dans la vingtaine, une vie de famille riche et bien remplie.

JAB : Et les dîners communautaires?

MF : Après 33 mois d’arrêt à cause de la pandémie, nous nous sommes remis à la tâche en décembre dernier, pour revenir à sept dîners annuels. Nous comptons 436 repas servis depuis lors! Et afin de recevoir agréablement nos concitoyens, une vingtaine de bénévoles se partagent les tâches : mise à jour des listes de participants, appels téléphoniques, élaboration des menus, achats des aliments, cuisine de tous les mets, transport des victuailles du chalet Dion à la salle communautaire Athanase-David, préparation et décoration de la salle, accueil, service, animation, musique! Puis après le repas : vaisselle, lavage des linges, inventaires et ajustement des finances…

Et on recommence le mois suivant! On a bien du plaisir!

Mais je tiens à remercier tous ces bénévoles extraordinaires qui sont là depuis 2016 : Pierre Audet, Florian Bergevin, Herman Bergevin, Ray Bourque, Raymond Cardinal, Anita Choquette, Robert Desbaillets, Anne Desjardins, Louise Duhamel, Fernand Godbout, Louis Gravel, Danielle Hébert, Sylvie Jaros, Anton Koch, Marcelle Lafrance, Yolande Lamoureux, Louise Langevin, Gabrielle Messier, Suzanne Molly, Josée Morasse, Gilles Morissette, Mariette Morissette, Lise Nantel, Michèle Ouimet, Robert Ouimet, Diane Payette, Micheline Pepin, Jocelyne Perreault, France Poitras, Josette Proulx, Murielle Roy, Albert Savard, Madeleine Savard, Pierre-Émile Taillon, Ingrid Théberge, Selma Tischer, Barbara Wylde.

Également, les plus anciens : Ginette Brazeau, Marcelle Lafrance, Louise Langevin, Gabrielle Messier, Gilles Morissette, Mariette Morissette, Michèle Ouimet, Robert, Ouimet, Diane Payette, Josette Proulx, Murielle Roy, Albert Savard, Barbara Wylde, et toutes celles et tous ceux qui fournissent de l’aide anonymement.

Mireille Fillion ne manque pas d’enthousiasme, mais elle aimerait bien que les responsables municipaux accordent plus d’attention et de facilité à la tenue des activités régulières et récurrentes actuelles, comme les dîners communautaires, du moins autant qu’ils en octroient aux événements ponctuels et spéciaux. C’est un souhait qui mérite vraiment d’être exaucé.