L’hyperpigmentation de la peau

Santé et beauté :

L’hyperpigmentation post-inflammatoire, ou le pigment rebond

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Vous avez une hyperpigmentation sur une zone de votre visage ou de votre corps où se trouvait une blessure, une piqure d’insecte ou un bouton d’acné? Vous êtes probablement en train de développer une hyperpigmentation post-inflammatoire.

Quel est le lien entre la pigmentation cutanée et l’inflammation, et pourquoi cela se produit-il?

L’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI) est un type d’hyperpigmentation acquis, qui apparaît lorsque la peau se régénère à la suite d’une blessure. Chez certaines personnes, l’inflammation créée par une blessure stimule l’action du mélanocyte (cellule qui fabrique le pigment dans la peau). Le mélanocyte perçoit l’inflammation comme un signal, et la mélanogenèse, soit la formation du pigment dans la peau, s’enclenche. Une lésion pigmentaire se forme alors à la surface de la peau. Plus l’inflammation est importante, plus la lésion le sera en couleur et en dimension. À ce titre, les hommes et les femmes courent les mêmes risques, et plus particulièrement ceux et celles qui ont un phototype 4-5 et 6. (Voir dans les archives : Ski-se-Dit, juin 2022, Les produits solaires)

Les causes les plus communes sont l’acné, l’impétigo et l’eczéma, mais toutes irritations ou blessures cutanées sont des causes potentielles de l’HPI.

Soyez également très vigilants quand vous subissez une brûlure, que vous avez des poils incarnés, des irritations, du psoriasis, des piqures d’insectes. Certains soins esthétiques comme le microneedling, le laser, la lumière intense pulsée (IPL) et les peelings chimiques peuvent aussi favoriser le développement de l’HPI à cause de la profondeur de leurs actions dans les tissus dermiques.

Comment prévenir l’hyperpigmentation?

-Éviter de gratter ou de toucher les zones affectées. Cela peut aggraver l’inflammation et prolonger le temps de guérison, ce qui augmente le risque d’hyperpigmentation;

-Maintenir une bonne hygiène de peau au quotidien, soit le nettoyage régulier et l’hydratation matin et soir avec des produits adaptés à votre peau;

-Utiliser une protection solaire quotidienne, idéalement un filtre minéral de FPS 30 à large spectre. Les rayons UV peuvent déclencher une inflammation et aggraver l’hyperpigmentation existante;

– Éviter les produits irritants qui contiennent des ingrédients tels que l’alcool, le parfum et les huiles essentielles.

Comment améliorer l’apparence de ces lésions?

Dans la plupart des cas, les lésions liées à l’HPI s’estompent avec le temps; il faut compter un minimum de 6 mois, et même jusqu’à 10 ans dans le pire des cas. Certains traitements doux en institut, comme les soins professionnels avec des acides alpha hydroxylés (AHA), peuvent améliorer l’aspect de la peau et accélérer le processus naturel de régénération cellulaire sans irriter la peau.

À la maison, continuez l’exfoliation enzymatique (sans granules) 2 fois par semaine, suivie d’un masque hydratant contenant de la vitamine C, par exemple. Et au risque de me répéter : utilisez toujours un écran solaire minéral FPS 30 à large spectre.

Passez de très belles vacances!

_______________

Référence : LNE Spa Canada