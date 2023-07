Mariem et Nosbel : Danser, pour l’amour de l’art

On pourrait simplement, comme à l’Opéra de Paris, leur accorder le titre de danseurs étoiles : après avoir collectionné les honneurs sur plusieurs grandes scènes du monde, Mariem Valdes et Nosbel Osmar Gonzalez Rubio sont arrivés de Cuba à la fin janvier 2023 avec l’intention de s’installer au Québec à demeure. C’est donc par une de ces journées pures et glaciales qu’ils ont débarqué à Val-David, invités par leur collègue Marie-Josée Lévesque. Celle-ci les fréquente depuis longtemps, dans l’espoir de voir ces danseurs d’exception s’installer ici, et peut-être participer à son projet Cirque Fantastic, une démarche pédagogique d’initiation à la danse classique, à la danse contemporaine et à bien d’autres disciplines du mouvement.

Comme on peut s’y attendre lorsqu’on les rencontre, Mariem et Nosbel exhalent cette sorte d’énergie contenue et inspirante des grands danseurs. Couple charmant et passionné, ils ont pour la danse cet enthousiasme enflammé naturel aux Cubains. À leur contact, on se surprend à croire aussi aux bienfaits de la danse pour la santé mentale, la vie spirituelle et le bien-être physique.

Mariem est une prima bellerina depuis plus de 15 ans. Son parcours professionnel est impressionnant : membre du Conseil international de la danse; première danseuse de la compagnie de ballet Laura Alonso Martinez de Cuba; première ballerine invitée à l’école de danse internationale de Mazatlán, au Mexique; danseuse principale et chorégraphe du Cirque Fantastic de Montréal; danseuse vedette du tour 10e anniversaire du Ballet Revolucion en Australie, en 2023… Diplômée avec mention de l’École nationale de ballet de Cuba, Mariem Valdes a très vite collectionné les honneurs : médaille d’or à la 8e Rencontre internationale de l’Académie de ballet Christy, de Québec; Grand Prix au premier concours national pour les étudiants en danse et cirque Roseta Mauri, en Espagne… et ainsi de suite. Elle a dansé Casse-Noisette, Baile de Graduados, Roméo et Juliette, le Lac des Cygnes et des dizaines d’autres grands spectacles.

Son compagnon et partenaire de danse, Nosbel Osmar Gonzalez Rubio, est aussi une figure reconnue à Cuba. Il est diplômé de l’École nationale supérieure d’art avec qualifications élevées. Ses études terminées, il est devenu membre de Danza Contemporánea de Cuba, où il a assumé des rôles de premier plan. Nosbel Rubio a travaillé partout dans le monde avec des chorégraphes tels que Fleur Darkin, Annabelle López Ochoa, Rafael Bonachela, Jan Linkens, Àngels Margarit, Roudhane El Meddeb, George Céspedes et Julio César Iglesias, pour n’en nommer que quelques-uns. Il est à noter que Nosbel a été le second danseur cubain, après Alicia Alonso, à se produire au célèbre Teatro Carlo Fenice, à Venise.

À noter surtout que tous ces honneurs n’empêcheront pas nos nouveaux concitoyens de participer à la Fête du Ski-se-Dit le 11 novembre prochain, en toute modestie, ce qui est comme on le sait la marque des grands cœurs et des vrais artistes.

(Propos recueillis par Suzanne Lapointe)