Projets des finissants du programme Sciences humaines

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale.

Ce mois-ci, afin de mettre en lumière les finissants du programme Sciences humaines, nous les avons invités à présenter leur projet de recherche interdisciplinaire visant à mobiliser diverses notions en psychologie, sociologie, économie et histoire. Voici le résumé d’une problématique à laquelle ils devaient proposer des solutions.

Félicitations à ces diplômés!

Travailleurs du sexe dans le contexte actuel au Canada

Victoria Neault, Simon Poitras et Océane Pomerleau

Le travail du sexe est un des plus vieux métiers du monde qui ne cesse de grandir et de changer. Il a évolué pour devenir ce qu’on connaît aujourd’hui, soit un enjeu sociétal controversé. Le travail du sexe peut prendre plusieurs formes. De plus, les travailleurs du sexe sont soit économiquement libres et travaillent de manière indépendante ou bien sous l’emprise d’un proxénète. L’omniprésence d’Internet et des réseaux sociaux facilitent l’accès aux contenus des travailleurs du sexe, en plus de faciliter le recrutement de nouveaux travailleurs de ce milieu. Il s’agit d’un métier comprenant plusieurs risques qui rendent les travailleurs du sexe plus vulnérables par rapport à leur santé mentale et physique.

Maltraitance infantile au Québec

Benjamin Cloutier et William Dostie

Le problème de la maltraitance infantile est devenu un enjeu au cours des dernières années, la population ayant été témoin de plusieurs histoires d’horreur dans lesquelles des enfants vivant au Québec ont été sauvagement battus et négligés par leur figure d’autorité. Ce fut le cas pour la fillette de Granby il y a quelques années, qui est décédée à la suite de la maltraitance qu’elle vivait dans son milieu de vie. Il faut comprendre que le phénomène de la maltraitance a toujours été présent dans la société, mais que celui-ci est de moins en moins légitime. Les signalements sont plus fréquents et la tolérance est moins grande envers toute forme de négligence envers les enfants. Cette maltraitance prend plusieurs formes qui peuvent affecter l’enfant de différentes manières, puisque des conséquences graves peuvent se développer sur les plans psychologique et physique. Bref, le constat est que des mesures doivent être mises de l’avant pour contrer ou du moins atténuer ce problème dans lequel les enfants sont confrontés à plusieurs risques pouvant affecter leur sécurité et leur développement.

Made in Québec – Impacts de la mondialisation sur la culture québécoise

Mathis St-Louis et Alexandre Élizée

L’avènement de la mondialisation a amené son lot d’aspects positifs, mais est-ce le cas sur la culture du Québec? À travers son histoire, de la découverte du Canada par Jacques Cartier, en passant par la Révolution tranquille, jusqu’aux plus récentes vagues d’immigration, la culture québécoise est une entité en constante évolution, ayant ses particularités propres, mais aussi d’autres venant des quatre coins du monde. En évaluant les impacts positifs et négatifs que la mondialisation a eus sur cette culture, et aussi les différentes pistes d’action entreprises au fil du temps, nous pourrons répondre, ou non, à cette question.

Système d’éducation québécois depuis le 21e siècle

Amélia Filteau, Lauranne Galuppi et Cassandra Provost

La problématique étudiée dans ce projet interdisciplinaire est le décrochage scolaire des étudiants fréquentant les écoles au Québec. Ce taux ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, et le but de cette étude est de voir quels sont les facteurs qui amènent les étudiants québécois à décrocher. Premièrement, ce projet évalue les changements apportés au système scolaire québécois depuis les années 2000 pour voir s’il y a un quelconque lien avec le décrochage scolaire des étudiants. Deuxièmement, le manque de ressources dans le milieu scolaire est également évalué pour observer si le décrochage scolaire y est associé. Troisièmement, ce projet soulève les déterminants de la réussite scolaire chez les étudiants pour comprendre les éléments qui les motivent à aller à l’école.