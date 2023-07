Signature de la convention collective des cols blancs de Val-David

La Municipalité de Val-David a signé une nouvelle convention collective avec ses cols blancs, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ce mercredi 12 juillet.

Adoptée par le conseil municipal à la séance du 11 juillet, l’entente est rétroactive au 1er septembre 2021 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2026.

Les hausses salariales consenties sont de 4 % annuellement pour 2021 à 2023 et seront évaluées en fonction du pourcentage de variation de la moyenne annuelle de l’Indice des prix à la consommation (IPC) de la province de Québec pour un minimum de 2 % et un maximum de 4 % pour les années subséquentes.

Citons également la modification de l’horaire de travail pour les personnes travaillant à la mairie et au Service loisirs et culture en prolongeant l’horaire d’été à l’année (horaire modulé à 4,5 jours/semaine). Aussi, la mise en place de primes reliées à certaines responsabilités, la flexibilité des horaires pour certains postes admissibles et la révision des termes pour les vacances incluant, entre autres, l’ajout d’une prime de vacances à l’embauche sous certaines conditions.

Source: Communiqué de la Municipalité de Val-David