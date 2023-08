Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

En ces temps où, pourrait-on croire, le monde vire fou à l’accéléré et où la musique semble à son image, rythmée et débridée, j’opposerais ici celle de la lenteur, de la langueur, de la chaleur bienfaisante. Pas de rock ni de hip-hop, mais du chant avant tout, tantôt mâtiné de jazz, tantôt de folk, de tango aussi, du chant où percent la tendresse et parfois, la mélancolie.

Allons-y d’abord avec cet Abitibien qui sait écrire de si jolies mélodies, les enrubanner dans des écrins mélodiques délicats et leur prêter une vie dans laquelle on se reconnaît. Il s’appelle Philippe B, et son nouvel opus, Nouvelle Administration, nous rappelle nos meilleurs auteurs-compositeurs, dans la lignée des Ferland, Lelièvre et même Félix. Ici, délicatesse de l’émotion, poésie du quotidien à fleur de peau.

Rickie Lee Jones, l’autrice de Chuck E.’s in Love, aime voguer avec pertinence entre divers genres musicaux, mais ses liens avec le jazz me sont particulièrement précieux. Son album Pop Pop de 1991 est un bijou du genre. Pieces of Treasures, qui vient juste de paraître, est dans la même veine; des classiques de la chanson américaine interprétés avec une infinie délicatesse, voire avec une fragilité assumée.

Au Québec, on a la chance de compter sur un bandonéoniste exceptionnel en la personne de Denis Plante, pour qui le tango argentin n’a pas de secret, lui qui a séjourné un bon moment à Buenos Aires. Au cœur d’une discographie riche, cet album du compositeur, Suite Tango, réalisé en compagnie de l’excellent violoncelliste Stéphane Tétreault, se démarque par sa chaleur, son intériorité quasi mystique et la richesse de ses influences : Piazzola, Bach, l’Argentine… Beau à fendre l’âme.

Philippe B. Nouvelle administration, disque Bonsound, 2023.

Rickie Lee Jones. Pieces of Treasure, disque BMG 2023.

Denis Plante/Stéphane Tétreault. Suite Tango, disque Atma, 2022.