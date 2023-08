Lorraine Hamel

Courtier immobilier et résidentiel, Remax bonjour

450 436-0206 | bureau : 819 326-6860

[email protected] – www.lorrainehamel.com

La crise du logement, le prix des propriétés, ces augmentations sont des soucis pour plusieurs individus et familles. Lorsque je me réfère à la pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow, la deuxième ligne du bas représente la sécurité, dont la priorité est de se loger. À mon avis, se loger devrait être sur la première ligne, mais Maslow doit savoir mieux que moi les priorités des individus!

L’anxiété du 1er juillet est passée, et j’espère que tous ont trouvé un logement abordable.

Revenons un peu en arrière. En 1981, j’ai débuté comme agente de location dans un édifice de 200 unités à Montréal. Nous touchions la fin de la récession de 1980. Les édifices à logements étaient en difficulté et offraient un et même deux mois de loyer gratuits pour attirer les locataires.

Les propriétaires n’avaient pas d’argent pour l’entretien de base des édifices. Même certains propriétaires de duplex ou triplex en arrachaient. C’était le festival des dossiers à la Régie du logement pour non-paiement de loyer. Il n’y avait pas d’emplois. Chaque récession apporte son lot de problèmes, mais on remarque toujours les mêmes soucis.

À l’époque, la SCHL avait des immeubles à prix modiques, des HLM. Il y avait aussi des complexes de coopératives de logements. Les gens devaient s’engager à faire certaines tâches afin de garder le prix des loyers au plus bas. Mais les quartiers ne voulaient pas de ces ghettos. Ils se plaignaient de la mauvaise clientèle qui habitait ces endroits. C’était une minorité. C’est la raison pour laquelle le gouvernement ne voulait plus s’impliquer et gérer des locataires. Ils ont remis le tout au privé.

Depuis environ 2013-2014, on prévoit la crise du logement pour 2022-2023. Dans notre région, plusieurs entrepreneurs ont construit ou rénové au fil des ans les édifices à logements. Ce qu’on ne pouvait prévoir est la pandémie. La situation s’est aggravée.

Pendant la pandémie, certains locataires, pour s’assurer de signer un bail, offraient de la surenchère pour avoir le logement tant convoité. Eh oui! Par contre, c’était plus rare que pour les propriétés.

L’inflation et les taux d’intérêt que nous connaissons en ce moment font également mal à certains propriétaires de logements locatifs. Je comprends l’injustice que certaines personnes vivent face au prix des loyers qui augmentent, et les propriétaires aussi font face aux nouveaux taux d’intérêt. Posséder un petit duplex, quand un locataire ne paye pas ou que l’hypothèque augmente : le compte de banque est dans le rouge pour eux aussi.

Des familles tentent d’acheter des immeubles locatifs pour loger les leurs. Heureusement, la Régie du logement a des règlements en place pour que le processus soit fait de la bonne manière.

La bonne nouvelle est que plusieurs municipalités ont des plans en marche pour avoir de l’aide pour de nouvelles habitations locatives plus abordables. Je ne suis pas dans le secret, je sais que c’est long, mais personne n’est insensible à la situation, faisons confiance à l’avenir et à ceux qui travaillent sur le projet!