Le sport selon François : Un rickshaw en ville!

François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

Le rickshaw est un véhicule triporteur utilisé pour le transport de personnes ou de marchandise. Originaire du sud-est asiatique, ce mode de transport a évolué au fil du temps. Jadis mû par une personne à pied, il a ensuite été adapté pour permettre à un cycliste de le propulser. Le modèle à assistance électrique que nous voyons circuler dans les rues de Sainte-Agathe-des-Monts depuis quelques semaines a été mis au point au Danemark en 2012. Il a été popularisé en Europe, puis a fait son chemin chez nous en Amérique.

Ce triporteur, aussi appelé cyclopousse, est particulièrement apprécié des aînés et des gens à mobilité réduite. Il leur permet des sorties au grand air dans des conditions tout à fait sécuritaires. L’organisation À vélo sans âge Laurentides, plus précisément M. Étienne Mailhot et sa conjointe, coordonne ces balades à Sainte-Agathe. On les remercie au passage, ainsi que la Ville de Sainte-Agathe pour la contribution financière à l’achat du véhicule. Le service est actuellement offert à la Résidence Manoir Quatre Saisons ainsi que pour les membres de l’APHIL (Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides). Des pourparlers sont en cours avec d’autres résidences pour personnes âgées et le CHSLD. Le service leur sera disponible au fur et à mesure au cours de l’été. Il faut comprendre que l’organisation est en rodage et qu’il y a des détails administratifs à régler avec les établissements.

Une équipe de conducteurs et d’accompagnateurs

Pour assurer ces balades à une clientèle potentiellement nombreuse, une équipe de cyclistes bénévoles a été réunie. Il est prévu qu’une personne conduise le rickshaw pendant qu’une autre accompagne l’équipée sur son propre vélo. Donc deux personnes-ressources présentes pour prêter assistance aux passagers, selon les besoins.

J’ai eu l’occasion de faire mes premières armes comme conducteur dernièrement. Avec des passagers! Constatation initiale : c’est une machine tout à fait au point et qui fonctionne rondement. Mais qui demande néanmoins une certaine adaptation de la part du cycliste au volant! La technologie y est assez différente de celle qu’on a coutume d’expérimenter sur un vélo de route. Quatre niveaux d’assistance électrique peuvent être sélectionnés, c’est assez standard, mais la « transmission » se règle en mode continu, sans passer par des engrenages. Autre particularité : une solide courroie remplace la chaîne. Il faut être vigilant à l’approche d’une pente pour solliciter de la machine le maximum d’assistance et rétrograder rapidement « en grande » sinon c’est l’arrêt inopiné au beau milieu de la montée… On s’y fait!

Une très belle expérience client

La cabine est équipée de deux ceintures de sécurité et de casques de vélo obligatoires pour tous les passagers. Un pare-soleil peut être déployé pour assurer le confort. La vitesse moyenne visée est d’environ 12km/h, ce qui permet aux clients une visite des lieux agréable et sans souci. La durée totale des balades est variable et peut se limiter aux rues et aux voies cyclables de la municipalité ou emprunter le P’tit Train du Nord pour faire durer le plaisir! Le tout est assez informel, le client pouvant demander un arrêt pour lire un panneau historique, par exemple, ou même prendre le temps d’un café ou d’une crème glacée au village.

Facebook : À vélo sans âge Laurentides

www.avelosansage.ca