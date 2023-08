Renée-Claude Gélinas, no 77

Joueuse, membre du comité fondateur et aide-entraîneuse

« Bonjour, bienvenue chez nous, comment tu t’appelles? »

Sous une casquette, des yeux timides me regardent brièvement. L’apprentie joueuse entre en terrain inconnu. Une femme et sa chienne énergique lui offrent un accueil trop enthousiaste pour ses 7 ans bien comptés! De quelles pièces d’équipement as-tu besoin? Le parent bienveillant répond : « Nous avons besoin de tout, est-ce possible? » « Oui, oui, nous allons faire le tour! »

Le début de la transformation commence, c’est magique. « On va commencer par les patins. Voilà, c’était le plus compliqué! » Par la suite, c’est le parcours de la combattante : jambières, culottes, épaulettes, coudes, cache-cou et casque! Maintenant, protégée et ragaillardie par son armure et sa fière allure, derrière le quadrillage de sa grille, elle me regarde bravement avec ses yeux pétillants et déterminés. Il manque l’essentiel : le bâton!

« De quel côté tiens-tu ton hockey? » « EUHHH…j’sais pas trop! » « Vas-y du côté droit, allez, lance la rondelle. Maintenant du côté gauche, vas-y… Alors, quel bord préfères-tu? » « Comme ça », dit-elle en driblant avec la rondelle et ne voulant plus s’arrêter. Mission accomplie, une autre guerrière, avec toute la volonté de sa jeune timidité, entreprend de découvrir un nouveau sport. Tellement heureuses de leur nouvel équipement, plusieurs jeunes filles ne voudront pas l’enlever et retourneront vers leur voiture toutes habillées en hockeyeuses!

Cette année, nous avons prêté de l’équipement à 63 jeunes joueuses pour la saison régulière et 12 débutantes pour la journée de la Célébration du hockey féminin du 10 juin! Ce beau scénario se répète invariablement! Nous n’avons qu’à créer des occasions et des conditions gagnantes et les filles entreprendront, très jeunes, une vie active, riche en découvertes et en amitiés!

Le 10 juin, c’est le grand jour : 19 nouvelles jeunes filles et une dizaine d’adultes s’initient au hockey. Entourées de joueuses régulières, elles goûteront aux joies indescriptibles de la fébrilité du vestiaire, de l’angoisse des premiers coups de patin et de l’énergie contagieuse d’un banc de hockey. Avec courage et détermination, elles oseront l’inconfort de l’inconnu pour agrandir leurs champs de compétences. Une armée de bénévoles veille sur elles pour qu’elles vivent une expérience magique comme nous l’avons toutes vécue à nos débuts.

À 10 h, c’est le coup d’envoi! Les joueuses de 6 à 9 ans entrent en scène. Depuis le début de la saison, plusieurs Mini-Palettes rêvaient d’amener une amie pour lui faire découvrir leur nouveau sport. C’est le grand moment et nos Minis seront de fières ambassadrices et veilleront sur leurs protégées. À 11 h, les 10-13 ans s’élancent, même concept, même plaisir! À 13 h 30, les nouvelles adultes braveront leurs peurs et retourneront au pays de l’insouciance, où jouer pour le plaisir est la règle d’or!

Pour clôturer cette belle journée, un BBQ attend les joueuses et leurs familles et amis.es! Des Palettes et des conjoints.es, avec toute leur gentillesse, accueillent cette horde affamée!

Une autre belle journée!