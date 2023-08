VISITE AU MARCHÉ… EN 2004!

Avec ses cinquante printemps, le journal Ski-se-Dit en a vu de toutes les couleurs.

En photo ici, l’euphorie des premiers marchés créés par Diane Seguin dans la cour du Metro, en accord avec le propriétaire des lieux, Jacques Dufresne. Dès le début, le Marché d’été de Val-David a été soutenu par les résidents du village. Ils sont d’ailleurs toujours là, 20 ans plus tard, et figurent parmi les visiteurs hebdomadaires à 78 % du total des quelque 2000 clients du marché rue de l’Académie. Un vrai coup de cœur, ça dure longtemps! À noter : aujourd’hui, une étude menée par Raymond Chabot Grant Thornton et l’Association des marchés publics du Québec en 2023 indique que « le Marché d’été de Val-David génère 3,7 M$ de retombées par saison pour les marchands de la région et les commerces de la municipalité ».