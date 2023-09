Annie Germain, heureuse bénévole

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

De la Corse à Val-David

Lorsqu’elle a mis les voiles pour venir dans notre pays, Annie Germain a débarqué directement à Val-David, dont lui avait tant parlé une amie gaspésienne rencontrée en Corse dans la boutique de réparation de voiles où elles travaillaient toutes deux. Annie arrivera ici en 1979, se mariera et donnera naissance à son fils Loïc en 1984. Après avoir recommencé petit à petit son métier de voilière et à fabriquer et réparer des voiles, elle ouvre son propre atelier de voilure Les voiles du Sud et tombe à point en plein boom de la planche à voile en 1987. Installée sur la route 117, elle loge en haut de son atelier, où elle élèvera son fils, travaillant à ses voiles l’été et en restauration l’hiver, avant de se mettre à la couture en général par la suite. Le plus souvent seule dans son atelier, elle sera bien contente de se joindre un jour à la couturière de vêtements Lise Catafard, avec qui elle renommera l’atelier Sous toutes les coutures. Après plus de 30 années de fils, d’aiguilles et de voiles, sentant que le temps était peut-être venu de changer de cap, elle vend son atelier et ferme boutique en 2016.

Nouveau défi : le comptoir alimentaire

En surfant un jour sur Internet, Annie a vu que le comptoir alimentaire était à la recherche de bénévoles. Voilà peut-être un endroit où elle pourrait être utile? Pourquoi ne pas aller voir? Cela se passait il y a 4 ans et devrait, semble-t-il, se poursuivre encore longtemps!

Annie fait maintenant partie d’une équipe complète de huit personnes dévouées. On y retrouve Denis Bourelle (responsable du comptoir depuis 8 ans), Serge Lefebvre, Michel Godin, Louise Godin, Hélène Coulombe, Andrée Chartrand et Michèle Turbide, bénévole au comptoir depuis au moins 15 ans. Tout ce beau monde se rejoint 2 jours par semaine de septembre à la fin de juin, le mercredi, pour réceptionner les livraisons de produits, et le jeudi, pour recevoir de 50 à 60 usagers qui se présentent régulièrement au comptoir chaque semaine. Le comptoir alimentaire de Val-David fait partie d’un réseau qui couvre toute la MRC. Il reçoit des aliments de l’organisation Bouffe laurentienne, en plus de tout ce que les bénévoles vont récupérer eux-mêmes au Metro, au Tigre géant, aux boulangeries La Mie Richard et La Chapdelaine. Malgré tous ces dons, il leur faut quand même acheter du lait et quelques produits périssables pour compléter le panier d’épicerie de leurs usagers. Même un emploi régulier peut être insuffisant en ces temps d’inflation! Pour avoir accès à ce service essentiel, il faut montrer une preuve de résidence à Val-David plus une preuve de revenu et verser 6 $ pour sa commande si on est seul ou en couple et 7 $ pour une famille de 3 personnes. Beau temps, mauvais temps, il y a toujours des gens qui font la file à la porte du comptoir à côté de l’église, sous l’ancien presbytère, afin de se nourrir d’une semaine à l’autre. Rien ne se perd dans cette entreprise sociale qui ira déposer à l’occasion ses excédants dans le Réfrigérateur généreux, au Chalet Dion, où le restaurant NIKO’S donne aussi ses surplus.

Les bénévoles qui accomplissent ce travail exigeant sentent bien qu’ils rendent service et que leur contribution est importante. Sont importants aussi les dons qu’ils reçoivent de particuliers généreux et de diverses instances, surtout de la boutique Les Abeilles et des Bols du partage, présentés chaque année par Robin Hutchison au Marché d’été de Val-David, qui leur fournit gracieusement un espace. La Municipalité de Val-David, la députée fédérale France-Élaine Duranceau et les Chevaliers de Colomb de Sainte-Agathe contribuent aussi à cette activité vitale et si élémentaire – fournir de la nourriture à nos concitoyens qui en manquent. Le groupe du comptoir reprend ses activités hebdomadaires le 7 septembre et commence déjà à préparer sa grosse campagne de distribution de paniers de Noël, où ils remettent plus de 20 000 $ en achats d’épicerie au Metro et au Tigre géant à plus de 80 fidèles usagers réguliers. Annie est secrétaire de cette vigoureuse et solidaire équipe. Convaincue que son travail est utile et apprécié, elle trouve une grande satisfaction dans son implication soutenue.

La mer le long des falaises normandes

Pour alimenter sa fibre créatrice, elle s’est découvert, il y a environ un an, une passion nouvelle : la céramique, qu’elle apprend à connaître et à explorer avec un petit groupe enthousiaste et sympathique à l’atelier de Robin. Jusqu’en 2019, Annie regagnait régulièrement son pays natal pour voir sa mère, malheureusement disparue cette année-là. Elle y retourne maintenant pour revoir le reste de sa famille avant de revenir au Québec retrouver son époux Louis-Philipe Pelletier, avec qui elle partage sa vie depuis 26 ans, et son fils, sa conjointe et ses deux chers petits-enfants. Tout aussi imprévisibles que les circonstances qui l’ont amenée à vivre en ce pays il y a plus de 40 ans, ce bénévolat, ses nouvelles découvertes en poterie et sa vie la comblent, mais elle s’ennuiera toujours un peu de la mer, qu’elle a si bien connue toute son enfance chez sa grand-mère à Cherbourg, en Normandie.