Chez nous, en ville, on marche sans stress!

Pour la promotion du transport durable en région

Hélèna Smolla

Résidente de Sainte-Agathe-des-Monts

M.A., DESS en éducation relative à l’environnement

Cet été, pendant une partie de mes vacances, j’ai mis le cap sur la grande ville de Montréal pour me ressourcer! En plus des piscines publiques et des parcs urbains aux arbres anciens, c’est particulièrement les nombreuses rues rendues piétonnes qui ont contribué à mon grand bonheur! Comptant maintenant une dizaine d’artères commerciales réservées aux piétons pour l’été 2023, Montréal est devenue moins bruyante et plus attrayante. Dans la même foulée, la ville de Québec a rendu 8 artères piétonnières cet été et, à plus petite échelle, Repentigny a emboîté le pas, avec une rue sans voitures au cœur de son centre-ville!

En somme, la tendance estivale à restreindre les voitures dans les secteurs d’achalandage bat son plein : elle favorise la cohésion sociale, l’accès à l’économie locale, l’accès aux arts, en plus de contribuer à la qualité de l’environnement.

Qu’en est-il chez nous, dans la région des Laurentides?

Il y a certes à réfléchir afin que de plus en plus de municipalités de la région misent elles aussi sur la mobilité durable avec l’accès aux rues piétonnes lors des marchés l’été, par exemple, en offrant un stationnement incitatif et des navettes comme mode de transport collectif. Plusieurs stationnements des montagnes de ski environnantes sont d’ailleurs vacants l’été. Ils pourraient peut-être servir de stationnement incitatif? Un transport collectif pourrait y être organisé pour quelques heures. Cela amènerait moins d’achalandage routier et de congestion automobile, pour laisser place à un réel climat de sérénité, plus propice aux échanges villageois ainsi qu’à la réduction du bruit et du stress.

D’autre part, pour encourager le transport actif, l’utilisation du vélo électrique comme moyen de transport est en plein essor dans les Laurentides, avec l’asphaltage du P’tit Train du Nord. Depuis juin 2023, celui-ci s’est doté de plusieurs VéloVoûtes, afin de stationner les vélos électriques en toute sécurité, en plus d’offrir une borne de recharge. J’aime imaginer une région où l’on circule davantage en vélo électrique qu’en VUS 3 saisons par année, pour faire nos navettes à l’épicerie et chez nos amis.

Si des grandes villes européennes comme Pontevedra, avec 82 000 habitants, au nord de l’Espagne, ont réussi à devenir complètement piétonnes depuis maintenant plus de 20 ans, avec, aux abords de la ville, un immense stationnement vacant servant à garer la voiture pour ensuite se déplacer à pied, et si d’autres villes comme Amsterdam et Copenhague sont dotées de géants parcs de stationnement à vélos, je suis convaincue qu’à plus petite échelle, on pourrait aussi trouver des solutions pour promouvoir davantage l’usage de rues principales piétonnes ainsi que le transport actif et durable dans notre région.