Espace chef – Séjour gourmand : les Îles-de-la-Madeleine

Louise Duhamel, chroniqueuse

Toutes les régions du monde possèdent leurs spécificités et celles-ci font leur renommée. Généralement, les voyageurs sont désireux de découvrir des choses qu’ils n’ont encore vues nulle part ailleurs, des paysages grandioses, des gens accueillants, des traditions originales, des constructions humaines remarquables… Certains, parfois, retournent dans un lieu connu pour y retrouver des trésors qu’ils ont chéris.

Gourmande assumée, je dirais que pour moi, l’appréciation d’une région passe un peu, beaucoup, passionnément par sa cuisine, ses produits locaux et ceux qui les produisent! Mes souvenirs de voyage sont très souvent liés aux plats dégustés, aux odeurs d’un marché ou à celles d’un port de pêche : moules fraîches de l’Île-du-Prince-Édouard cuisinées à la brûle-doigt, lors d’un séjour sous la tente, cédrat confit et pâtés de merle de la Corse, visitée pour mon 20e anniversaire, odeur épicée des souks marocains, le goût d’un grand cru de Chambave qui m’a été servi dans la vallée d’Aoste.

Que retiennent les touristes des saveurs spécifiques du Québec? Plusieurs cherchent en toute saison une cabane à sucre et goûteront notre sirop d’érable, des cretons ou du ketchup aux fruits. D’autres s’amuseront de nos guédilles de homard. Les plus aventuriers auront eu la chance de goûter à du gibier (chevreuil ou caribou), peut-être à de la bannique ou à la sagamité mais, immanquablement, ils nous parlent de notre poutine… qu’ils ont aimée ou pas, peu importe!

Louer une maison ou habiter chez l’habitant pour les vacances, c’est l’idéal pour quiconque aime cuisiner les produits locaux. Ainsi, cet été, lors de mon séjour aux Îles-de-la-Madeleine, j’ai pu me régaler de fruits de mer! Le garde-manger des Îles en est bien rempli, j’ai donc cuisiné le homard, les pétoncles, le crabe, des moules, des coques et même de la morue que nous avons pêchée. Et que dire de nos dégustations d’huîtres assaisonnées d’algues du coin, gratinées ou en shooter! Les Îles offrent aussi une gamme exceptionnelle de produits régionaux de qualité. Nous avons adoré la pizza maison, garnie de pommes de terre et de fromage Pied-de-vent parfumée au thym. Ce fromage sublime est un incontournable : on aime en manger au déjeuner, au dîner, au souper ou comme collation! À l’heure de l’apéro, on se gâtait en ouvrant une bouteille de cidre fermenté Chouchen ou on optait pour de l’Escarbille, un cidre mousseux sur lie, du verger Poméloi, qu’on accompagnait de canapés, tantôt garnis du fromage L’Œil de Bouc, de la fromagerie Les Biquettes à l’air, tantôt d’une tartinade au hareng boucané du Fumoir d’Antan. Que de beaux produits pour satisfaire les palais gourmands, l’envie de paysages bucoliques et le plaisir de rencontrer les gens du pays!

Aux Îles, les jours se suivent au gré du vent salin et des cueillettes de plantes sauvages : salicorne, sabline ou persil de mer (aussi appelé livèche par certains Madelinots)… Notre récolte fut abondante. J’ai donc ajouté un peu de persil de mer frais à une chaudrée de homard et de pétoncles. On a croqué dans la salicorne qui garnissait la salade de coque. Puis, une quantité de persil a été déshydratée et additionnée de sel. Cet assaisonnement a servi à relever une côte de veau grillée de la ferme Le Veau des Nathaël, établie sur l’île du Havre aux Maisons, où les veaux broutent l’herbe en toute liberté. Que de plaisirs gourmands!

Grâce à ma réserve de persil et de sel de mer Alcyon, le goût des Îles-de-la-Madeleine m’accompagne maintenant à Val-David. Souvenirs heureux. Voici une recette que j’ai préparée lors de ce séjour. Bon appétit!

Pétoncles crus aux agrumes et persil de mer (pour 4 personnes)

8 gros pétoncles*, tranchés minces (3-4 tranches par pétoncle)

1 lime

1 pamplemousse

1 orange

1 citron

1 oignon vert

Quelques feuilles de persil de mer, frais ou déshydraté**

1 c. à thé de gingembre frais, râpé

2 c. à soupe d’huile d’olive

Piment d’Espelette ou de Cayenne

Sel de mer

Poivre des dunes**

Déposer les pétoncles tranchés au fond d’un bol et les assaisonner de sel de mer et de poivre des dunes.

Râper les zestes d’agrumes. Lever les suprêmes de lime, de pamplemousse et d’orange. Réserver.

Dans un bol, presser le jus du citron. Ajouter l’oignon vert émincé et le persil ciselé. Ajouter une touche de gingembre râpé au goût.

Ajouter les suprêmes d’agrumes, les zestes et la vinaigrette aux tranches de pétoncles. Mélanger. Verser un filet d’huile d’olive au goût.

Servir le plat de pétoncles bien froid accompagné de croustilles, de nachos ou de croûtons grillés.

* Des pétoncles congelés de bonne qualité feront l’affaire. Il suffit de les dégeler dans l’eau froide ou la veille au réfrigérateur. Vous en trouverez au Marché de Yann et cie.