Immobilier : Vendre à l’automne

Il y a plusieurs avantages à vendre sa maison à l’automne. Certaines actions sont néanmoins indispensables afin qu’un acheteur choisisse votre propriété.

Premièrement, les acheteurs sérieux ont moins de choix à l’automne, car l’inventaire des propriétés à vendre est plus bas. Il y a donc moins de concurrence et plus de chances pour vous de vendre au bon prix.

Le marché de l’automne est effervescent. Saviez-vous que plus de 30 % des propriétés se vendent à cette période et, par expérience, je peux dire que c’est favorable pour notre secteur? Vous pourriez donc réaliser votre projet dans les 3 derniers mois de l’année.

Certains acheteurs seront transférés pour le travail et devront être à l’emploi au début de l’an prochain. D’autres prendront leur retraite et choisiront une qualité de vie qu’offre notre région.

Peut-être hésitez-vous par crainte de ne pas trouver votre prochaine propriété? Sécurisez la vente de la vôtre cet automne, en gardant l’occupation pour l’été prochain. Vous obtiendrez un bon prix et aurez tout le temps nécessaire pour trouver votre prochaine demeure.

Il est important de prendre des photos de votre jardin fleuri, du bord de l’eau de votre terrain, de l’aménagement de votre terrasse pendant l’été. Elles seront précieuses lors des visites, et les acheteurs pourront facilement visualiser l’espace extérieur.

L’entretien avant l’hiver sera grandement apprécié également. Ici, je parle de nettoyer les gouttières, de vérifier les joints d’étanchéité des fenêtres, portes, sorties de ventilation, etc. Une peinture sur la terrasse ou le balcon serait appréciée!

Soyez attractif! Une propriété rangée et propre peut faire toute la différence pour obtenir le bon prix.

Les coûts de déménagement sont moins élevés durant la période automnale. Les fournisseurs, tels que les déménageurs, les entrepreneurs, etc., sont plus disponibles également. Il faut en profiter!

Je suis disponible pour vos questions. C’est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner dans vos projets.