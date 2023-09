Marlène Gosselin

La peau est le premier organe en contact avec l’environnement et, par conséquent, susceptible de recevoir les agressions chimiques (pollutions), physiques (rayonnement UV) et biologiques (bactéries pathogènes) du quotidien.

Comment s’appelle le bouclier protecteur de notre peau? Le microbiome cutané!

Un microbiome est la totalité des microbes vivant dans et sur le corps; il se compose de bactéries, de virus et de champignons. La peau d’un adulte héberge en moyenne 1000 milliards de bactéries et 1000 espèces de champignons et virus. Notre microbiome dépasse même le nombre de nos propres cellules – il y a beaucoup plus de gènes microbiens que de gènes humains. Ces micro-organismes ne sont pas seulement des colocataires passifs, ce sont des facteurs importants pour notre santé.

La plupart d’entre nous connaissent le terme « microbiome » en ce qui concerne l’intestin. Cependant, le microbiome fait référence à tous les micro-organismes du corps, et la peau possède également son propre microbiome. Chaque personne possède un microbiome unique. Le microbiome de la peau joue un rôle vital dans la santé globale de notre peau et contribue de manière significative à la protection contre les problèmes de peau. Notre système immunitaire est directement influencé par ce biofilm; il est donc extrêmement important de maintenir un microbiome sain. Ces bonnes bactéries sont sur un pied d’alerte à la surface de la peau et s’élèvent contre les bactéries pathogènes susceptibles de la mettre à mal ou, pire, de l’intoxiquer. On comprend donc que c’est lorsque tout cet écosystème de défense s’affaiblit et perd son équilibre que les infections cutanées surgissent et nous accablent, de l’eczéma à la dermite séborrhéique, en passant par l’acné et le psoriasis.

Le microbiome se développe immédiatement après la naissance, lorsque le nouveau-né entre en contact avec le monde extérieur. Une population diversifiée de bactéries colonise rapidement la peau. Cette colonisation est importante pour le développement du système immunitaire du nouveau-né, elle prépare et renforce sa peau qui sera confrontée aux nombreuses influences extérieures. Ces bactéries agissent comme première ligne de défense.

Le pH naturel de la peau

Le terme pH signifie « potentiel d’hydrogène » et réfère à l’activité des ions hydrogène dans une solution aqueuse. Le niveau de pH de toute solution est mesuré sur une échelle numérique de 0 à 14, 7 étant considéré comme neutre. En ce qui concerne la peau, la surface et les couches supérieures, elles sont naturellement acides avec un pH moyen de 5,3.

L’équilibre du pH de la peau varie légèrement en fonction de divers facteurs tels que le sexe, l’âge et la zone du corps. Le pH cutané joue également un rôle important dans la santé de la peau et il est la clé de la barrière protectrice de la peau. Le pH de la peau neutralise les tensioactifs agressifs, permet l’élimination des cellules mortes de la peau (processus connu sous le nom de desquamation) et crée l’environnement optimal dans lequel la flore naturelle de la peau évolue.

Lorsque le pH de la peau change, sa fonction de barrière protectrice est vulnérable, car le microbiome est affecté par cette modification. La perte d’eau augmente et la peau s’assèche, ce qui la rend plus sensible aux irritants externes, en plus de créer de l’inflammation à la surface de la peau. Un nettoyage doux est également bénéfique pour le microbiome cutané lorsqu’il s’agit de savons pour la douche et de nettoyants pour le visage. Un nettoyage doux maintient l’équilibre naturel du pH de la peau, permettant un environnement optimal pour un microbiome sain tout en rendant la peau moins sensible et plus résistante aux agressions extérieures. Évitez donc les démaquillants, les savons et les nettoyants aux formules trop alcalines ou détergentes.

S’il joue un rôle vital dans la santé globale de notre peau et nous protège contre les problèmes de peau, il est bon de savoir comment maintenir un microbiome cutané sain.

Une alimentation équilibrée et une bonne hydratation sont les clés d’une peau saine et belle de l’intérieur. Quand la peau est soumise à répétition aux rayons UV, à la pollution et aux irritants chimiques, au stress environnemental, au manque de sommeil, aux changements hormonaux, au tabac, à l’alcool, il se produit une altération de la barrière cutanée, provoquant des mini lésions qui accélèrent la dégradation des membranes cellulaires et abîment les fibres de collagène et d’élastine. En plus, ces facteurs produisent des oxydants dont les radicaux libres. Un petit rappel sur ces ennemis de la peau : il s’agit de molécules instables d’oxygène qui prennent les électrons d’autres molécules pour s’autostabiliser en endommageant l’ADN de nos cellules. Une réaction en chaîne est alors provoquée, conduisant au vieillissement prématuré de la peau. Et pour ne rien arranger, le fonctionnement même de nos cellules produit, lui aussi, des radicaux libres. Or, si, dans notre jeunesse, notre organisme parvenait à réagir, ce n’est plus le cas au fil des années. Le teint perd alors son éclat et les rides apparaissent sur la peau.

En favorisant les défenses naturelles de la peau, en intégrant des technologies issues des probiotiques et des prébiotiques, de cellules souches végétales et de biotechnologie, une régénération de la barrière cutanée s’opère, permettant de retrouver un microbiome équilibré apportant hydratation, confort, vitalité, élasticité et fermeté à la peau. Le teint s’en trouvera plus clair, plus lumineux, et les rides et ridules seront estompés. Il faut avoir des attentes réalistes par rapport aux cosmétiques, ils améliorent la texture de la peau mais ne peuvent effacer complètement les empreintes du temps. Nous sommes génétiquement programmés pour vieillir, notre pouvoir est de ralentir ce processus, et non le stopper ou l’inverser.

Les ingrédients actifs à privilégier

Lors du choix de vos produits cosmétiques quotidiens pour traiter l’inflammation et retrouver un bon microbiome, recherchez ceux-ci :

Probiotiques : poudre de yogourt (hydratant, raffermissant), lysats de fermentation de bactéries (fortifient la barrière cutanée et favorisent la bonne flore cutanée tout en accélérant le renouvellement cellulaire);

Prébiotiques : alpha-glucan oligosaccharide (extrait de sucre naturel qui stimule la croissance et l’activité des bonnes bactéries cutanées);

Cellules souches végétales (anti-inflammatoires, réparent les dommages causés par les rayons UV et maintiennent au maximum la viabilité des fonctions cellulaires);

Biotechnologies cosméceutiques[1] d’origine naturelle : acide hyaluronique (lutte contre le vieillissement), oméga-3, 6 et 9 (apaisant, régénérant, nourrissant), thé vert (antioxydant et anti-inflammatoire), lycopène (antioxydant, hydratant, améliore l’élasticité).

Voilà l’avenir dans le monde des cosmétiques : prendre soin de son système immunitaire cutané en favorisant un bon microbiome. Comme l’explique Véronique Deligne, docteure en pharmacie et spécialiste de la biologie cutanée : « Les études dermatologiques récentes démontrent que tout est interconnecté et que la beauté de la peau est influencée autant par notre état de santé et notre bagage génétique que par notre milieu de vie, voire aussi notre psyché. »

N’oubliez pas : prenez bien soin de votre peau!

[1] La cosméceutique est le mariage entre la science cosmétique et les disciplines scientifiques de l’univers pharmaceutique.

